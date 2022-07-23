россия способна на все: у Байдена обеспокоены безопасностью Зеленского
Источник:твиттер Джеффа Селдина
В Вашингтоне обеспокоены безопасностью Президента Украины. Ведь он имеет дело с жестоким противником, способным на все.
Поэтому Америка должна продемонстрировать выдержку и устойчивость. Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
Обратите внимание Ракетная атака Кропивницкого и безумные потери оккупантов: основное за 150 день войны
В Вашингтоне переживают за Зеленского
США обеспокоены безопасностью Зеленского, потому что "это лидер воюющей страны, который имеет дело с противником, который безжалостен, жесток и способен практически на все".
Частью нашей цели в Украине является способность продемонстрировать силу, стойкость, выдержку, ловкость, способность, что будет иметь определенное влияние на нашу способность сдерживать других,
– заявил советник Байдена.
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет помощи
"Критически важное мощное оружие позволит сохранить жизнь наших воинов и ускорит освобождение нашей земли от российского агрессора. Ценю стратегическую дружбу между нашими народами. Вместе к победе!" – написал Президент.
В новый пакет помощи входит необходимое военное оборудование. Речь идет о:
- 4 РСЗО HIMARS,
- 36 000 боеприпасов 105-миллиметрового калибра,
- командно-штабные машины,
- противотанковое оружие,
- 580 дронов Phoenix Ghost,
- запчасти и другие принадлежности.
Стоит посмотреть – оперативная информация о ситуации на фронте от Генштаба ВСУ по состоянию на утро 23 июля: смотрите видео