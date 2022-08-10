У белорусской границы нашли оружие оккупантов: после проверки его передадут ВСУ
Источник:Госпогранслужба
На границе с беларусью наши пограничники обнаружили вражеское оружие. россияне его оставили в Черниговской области.
Соответствующую информацию 9 августа сообщила Государственная пограничная служба. Перед этим пограничники предупредили жителей Волыни предупредили о заминировании пограничья .
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Пограничники обнаружили вражеское оружие
Вблизи границы с Беларусью пограничники совместно с сотрудниками Национальной полиции с привлечением кинологической службы и взрывотехников обнаружили схрон оружия, обустроенный оккупационными войсками России,
– сообщили пограничники.
Государственная пограничная служба сообщила, что во время проверки местности обнаружили в лесополосе возле одного из населенных пунктов Репкинского общества деревянный ящик из:
- свыше 1600 патронов калибра 5,45 миллиметров;
- цинк с более чем четырьмя сотнями патронов калибра 7,62 миллиметров;
- одну реактивную противотанковую гранату реактивную противотанковую гранату 22 и одну РПГ-26;
- корпус гранаты Ф-1 без энтузиазма;
- три корпуса гранат РГД-5 без запала;
- четыре запала унифицированного запала ручной гранаты модернизированы;
- один подствольный гранатомет ГП-25;
- две противотанковые мины с подрывниками.
"Кроме боеприпасов, в тайнике была и одежда военнослужащих вооруженных сил России", – сообщили пограничники.
Пограничники обнаружили вражеское оружие / Фото ГНСУ
Правоохранители изъяли все, специалисты проверят оружие и боеприпасы на предмет пригодности. После этого их передадут на нужды Вооруженных сил Украины.
Последние новости из границы с Беларусью
- В Волынской ОВ предупредили жителей, что пограничную с Беларусью зону заминировали. Это украинская сторона сделала из-за угрозы нового вторжения.
- Известно, что 8 августа кафиры провели воздушную разведку приграничных с Беларусью районах. В Генштабе ВСУ объяснили, что враги пытаются больше узнать о позициях обороны украинцев.
- Кроме того, в Беларуси проходили учения во время которых отрабатывали оборонное сражение и контратаку. А еще враги наращивали систему ПВО на Волынском и Полесском направлениях.
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