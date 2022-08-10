У белорусской границы нашли оружие оккупантов: после проверки его передадут ВСУ

На границе с беларусью наши пограничники обнаружили вражеское оружие. россияне его оставили в Черниговской области.

Соответствующую информацию 9 августа сообщила Государственная пограничная служба. Перед этим пограничники предупредили жителей Волыни предупредили о заминировании пограничья .

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Пограничники обнаружили вражеское оружие

Вблизи границы с Беларусью пограничники совместно с сотрудниками Национальной полиции с привлечением кинологической службы и взрывотехников обнаружили схрон оружия, обустроенный оккупационными войсками России,

– сообщили пограничники.

Государственная пограничная служба сообщила, что во время проверки местности обнаружили в лесополосе возле одного из населенных пунктов Репкинского общества деревянный ящик из:

свыше 1600 патронов калибра 5,45 миллиметров;

цинк с более чем четырьмя сотнями патронов калибра 7,62 миллиметров;

одну реактивную противотанковую гранату реактивную противотанковую гранату 22 и одну РПГ-26;

корпус гранаты Ф-1 без энтузиазма;

три корпуса гранат РГД-5 без запала;

четыре запала унифицированного запала ручной гранаты модернизированы;

один подствольный гранатомет ГП-25;

две противотанковые мины с подрывниками.

"Кроме боеприпасов, в тайнике была и одежда военнослужащих вооруженных сил России", – сообщили пограничники.

Пограничники обнаружили вражеское оружие / Фото ГНСУ

Правоохранители изъяли все, специалисты проверят оружие и боеприпасы на предмет пригодности. После этого их передадут на нужды Вооруженных сил Украины.

Последние новости из границы с Беларусью

В Волынской ОВ предупредили жителей, что пограничную с Беларусью зону заминировали. Это украинская сторона сделала из-за угрозы нового вторжения.

Известно, что 8 августа кафиры провели воздушную разведку приграничных с Беларусью районах. В Генштабе ВСУ объяснили, что враги пытаются больше узнать о позициях обороны украинцев.

Кроме того, в Беларуси проходили учения во время которых отрабатывали оборонное сражение и контратаку. А еще враги наращивали систему ПВО на Волынском и Полесском направлениях.

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