Возле блокпоста оккупантов в Васильевке прогремел взрыв: эпичные кадры

8 сентября 2022 , 18:13
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Источник:

Nextalive

В Васильевке (Запорожская область) прогремел взрыв возле блокпоста оккупантов. В небо поднимается столб черного дыма.

"Хлопок" все чаще наведывается к оккупантам. Никакой информации о причинах взрыва в Васильевке пока не раскрывается. В то же время на обнародованных кадрах видно, как суетятся испуганные захватчики.

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Мощный прилет по позициям оккупантов в Васильевке,
– говорится в сообщении.

У блокпоста оккупантов в Васильевке прогремел взрыв / Скриншот с видео

"Хлопок" посещает оккупантов

  • "Хлопок" даже не собирается останавливаться. Он продолжает посещать оккупантов. В частности, на территории временно оккупированного Крыма: 8 сентября сообщили о взрывах в районе Сак и Новофедоровки.
  • Также не обошлось без "хлопка" в Новой Каховке. Журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что "хлопок" могли пригласить местные партизаны. Взрыв раздался в районе местного водоканала.

Потери врага

Россия каждый день теряет в Украине свое "пушечное мясо". По состоянию на 8 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что удалось ликвидировать 51 250 захватчиков. Также уничтожили:

  • боевых бронированных машин – 4557 (+37) единиц;
  • артиллерийских систем – 1126 (+32) единицы;
  • РСЗО – 305 (+5) единиц;
  • средств ПВО – 159 (+3) единиц;
  • самолетов – 239 (+2) единиц;
  • вертолетов – 210 (+2) единиц.

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Автор: Мар'яна Бекало