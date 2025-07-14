Средства есть на все: кто в Европе против покупки американского оружия для Украины

Дональд Трамп кардинально изменил свое отношение к военной помощи Украине со стороны США. Однако он не будет тратить на нее деньги из американского бюджета. За оружие нашей стране должно заплатить НАТО, а также страны Европейского Союза.

Экономический обозреватель Вячеслав Ширяев рассказал 24 Каналу, сможет ли Альянс и Евросоюз обеспечивать военную помощь Украине без финансовой поддержки США. Также Дональд Трамп заявил, что может прислать Киеву ракеты к системам Patriot, не уточнив их количество, но отметил, что их стоимость Вашингтону возместит Евросоюз.

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По какой схеме Украина сможет получать вооружение США?

Ширяев отметил, что Европа имеет достаточно денег, чтобы заплатить за оружие для Украины.

Средства есть на все. Только суверенный фонд Норвегии составляет два триллиона долларов. Также есть замороженные активы России и прибыль от них,

– подчеркнул он.

Однако проблема, по мнению экономического обозревателя, заключается в том, что внутренние производители оружия в Европе хотят получить большую часть этого "пирога". Они настаивают на том, чтобы все европейские средства шли прежде всего на поддержку ВПК Европы, а не на покупку американского оружия.

Они должны решить эти внутренние противоречия и договориться, например, о том, что в Европе на оборонных заводах будут производить американские ракеты для систем Patriot по лицензии США. Если такая информация появится, значит Соединенные Штаты и Европа придумали схему. Согласно ей, объяснил он, американское оружие будет поступать в Украину, но с учетом интересов европейских оборонных концернов.

Конечно, могут быть разные схемы поставки вооружения Украине, однако важнее то, что Комитет Сената США одобрил выделение 500 миллионов долларов на помощь Киеву в сфере безопасности. Это является признаком того, что помощь продолжится,

– отметил Вячеслав Ширяев.

Кроме того, Трамп не будет блокировать передачу Украине данных спутниковой разведки, военную логистику в Жешуве и ничто не будет мешать дальше НАТО оказывать поддержку украинскому государству.

Также Дональд Трамп проведет встречу с генсеком НАТО Марком Рютте, и они, по мнению экономического обозревателя, могут договориться хотя бы по системам ПВО. Потому что аналогов американским комплексам противовоздушной обороны в европейских странах нет. Соответственно США очень нужны Европе и Украине в плане защиты неба.

К слову, Дональд Трамп после того, как разочаровался в позиции Владимира Путина о возможности прекращения огня в Украине, принял решение оказать помощь Украине. Однако он заключил соглашение с НАТО, в соответствии с которым Вашингтон будет передавать оружие для Киева через Североатлантический Альянс. По словам президента, США будут посылать оружие в НАТО, и Альянс "заплатит за это оружие, на 100%". Трамп добавил, что передаст Украине, в частности, Patriot.