Авто и две квартиры на отца во время войны: к днепропетровскому военкому пришли с обысками

Прокуратура обыскала жилье руководителя Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Его подозревают в незаконном обогащении.

Днепропетровский военком незаконно обогатился во время войны. В частности, оформил на отца несколько автомобилей и две квартиры в Днепре.

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Что известно о военкоме

Кроме оформления недвижимости и автомобилей на отца, руководитель Днепропетровского областного ТЦК и СП зарегистрировал предприятие на члена семьи. А уже предприятие приобрело около 500 квадратных метров нежилого помещения.

Стоимость имущества значительно превышает его законные доходы,

– отметили в Офисе Генпрокурора.

Правоохранители провели обыски у военкома по месту его работы, по шести адресам проживания как самого руководителя областного ТЦК, так и его близких. Обыскали и автомобили.

Вопрос о сообщении о подозрении еще решается, меру пресечения также еще не выбирали. Досудебное расследование проводится Главным управлением Нацполиции в Днепропетровской области.

Обыски у днепропетровского военкома / Офис Генерального прокурора

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Почему эти обыски важны

В Украине действует военное положение, что накладывает определенные ограничения на чиновников – и по пересечению границы, и поведению в целом. Коррупция и так является безнравственным поступком, но вдвое хуже, когда это делают работники ТЦК во время войны.