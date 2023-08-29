У Эрдогана подтвердили его встречу с Путиным в России: где и когда она состоится
29 августа 2023, 12:05Читати новину українською
У президента Турции подтвердили встречу с российским диктатором. Известно, что Реджеп Эрдоган прибудет в Россию.
Турецкий телеканал сообщил в эфире, что Эрдоган улетит в Россию в начале сентября 2023 года. Также известно место встречи президентов. 24 Канал.
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Эрдоган встретится с Путиным в России
Это будет однодневный визит в Сочи 4 сентября. И, конечно, важнейшей темой повестки станет возвращение к зерновому соглашению,
– заявили журналисты в эфире Habertürk.
Затем российские пропагандисты распространили информацию турецкой стороны, фактически подтвердив заявление Турции.
Кстати, ранее издание Вloomberg утверждало, что Эрдоган и Путин встретятся в России 8 сентября 2023 года.
Что этому предшествовало
- О встрече Эрдогана и российского диктатора договорились в начале августа 2023 года. Тогда турецкая сторона заявила, что Владимир Путин уедет в Турцию. В России об этом не говорили.
- Впоследствии СМИ написали, что Эрдоган сам посетит Россию, чтобы поговорить с Путиным. Ведь сам русский диктатор прячется от ордера на арест. В свою очередь Анкара хочет продлить зерновое соглашение, из которого 17 июля 2023 года вышла Россия.
- Глава аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук объяснял, что Эрдоган может искать экономические выгоды . Кроме того, турецкий лидер убежден, что у зернового коридора нет перспектив без России.