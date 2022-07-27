У оккупантов истерика из-за удара по Антоновскому мосту: лгут, что это "ни на что не повлияет"

Украинские защитники точными ударами повредили Антоновский мост через Днепр в Херсоне. Этот факт изрядно напугал оккупантов и они начали придумывать сказки, что это, мол, "ни на что не повлияет".

Гауляйтер Херсона Кирилл Стремоусов сразу же поспешил "успокоить" оккупантов.

Важно Уже не фантазируют о ПВО: российские оккупнаты признали, что Антоновский мост поврежден

Что говорят ставленники страны-агрессора

Стремоусов подтвердил, что попадания по Антоновскому мосту были, однако стреляли якобы не украинцы, а американцы из HIMARS. Он поспешил заявить, что это не повлияло на контрнаступление ВСУ.

Атака на Антоновский мост не меняет исход войны,

– сказал гауляйтер.

Почему это не так

В разведке Минобороны Великобритании еще 20 июля пояснили, что мост является крайне важным для логистики российской армии. Этим путем Россия может делать обеспечение или вообще вывести свои войска с территории, которую она смогла захватить к западу от реки.

Нижнее течение Днепра является естественным барьером с шириной водного пути около тысячи метров. Контроль над днепровскими переправами, вероятно, станет ключевым фактором исхода боев в регионе,

– акцентировали аналитики разведки Британии.

Похожее мнение уже после удара по Антоновском мосту 26 июля высказал военный аналитик Олег Жданов. Он подчеркнул, что уничтожение Антоновского моста "сильно усложнит логистику противнику, что не даст им возможности в полной мере подпитывать свои группировки вокруг Херсона". Ведь это практически точка, от которой зависит прямое транспортное сообщение с временно захваченным Крымом.

Полковник СБУ и нардеп Роман Костенко рассказал изданию "Настоящие время", что полное отрезание вражеских войск в Херсоне действительно возможно. Однако для этого требуется уничтожение не только одного Антоновского моста. Также важными транспортными артериями врага являются и 2 другие переправы:

Железнодорожный Антоновский мост, пересекающий реку в 20 километрах от Херсона и идущий к железнодорожному вокзалу города.

Каховская гидроэлектростанция, которую россияне превратили в свою базу.

Главное об атаке Антоновского моста 26 июля

В конце суток жители Херсона начали слышать много звуков мощных взрывов. Пропагандисты кремля и коллаборанты сказали, что атаки было 3. Однако, мол, ПВО перехватило все ракеты.

В полночь появилось видео обстрела Антоновского моста 26 июля, которое подтвердило, что попадание в цель таки было.

Украинцы не обошли вниманием это событие и сразу начали троллить россиян мемами об Антоновском мосту. К этому в сети присоединились не только крупные компании, но и народные депутаты.

Утром 27 июля информацию об ударах по Антоновскому мосту таки подтвердили ВСУ. Там заявили: работа нашей артиллерии настолько деликатна и ювелирна, что больше направлена на деморализацию войска противника. Поэтому удары по Антоновскому мосту были. Но они были филигранные.

Ранее россияне уже паниковали из-за атаки на Антоновский мост: смотрите видео