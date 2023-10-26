"Стратегия войны и мира": Орбан объяснил, почему поддерживает контакт с Путиным
Виктор Орбан 26 октября рассказал, что продолжает держать каналы связи с российским президентом открытыми, поскольку якобы желает мира в Украине. Венгерский лидер уверен, что иначе никакого варианта для мира не будет.
Об этом Виктор Орбан заявил накануне заседания Европейского совета в Брюсселе, сообщает корреспондентка 24 Канала. Также в Бельгии он сказал, что готов заключить сделку с Украиной по разблокированию военной помощи.
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Слова Орбана о контакте с Путиным
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 26 октября в Брюсселе решил объяснить, почему он продолжает поддерживать контакты с Владимиром Путиным. Он сообщил, что причиной этого является близость двух стран к Украине и так называемая "мирная стратегия".
У нас с Россией есть общий сосед – Украина. У нас есть мирная стратегия, поэтому мы хотели бы держать все каналы коммуникации открытыми,
– сказал венгерский премьер.
Он добавил, что у "них" есть стратегия войны, а Венгрия якобы делает акцент на "стратегии мира". Орбан утверждает, что делает все для того, чтобы закончить войну – и именно поэтому каналы коммуникации с Россией открыты.
В противном случае не будет никакого шанса для мира. Мы гордимся тем, что мы это делаем. Мы говорим в интересах мира, и это было бы в интересах каждого в Европе,
– убеждает лидер Венгрии.
Кроме того, Виктор Орбан заявил, что поддерживает прекращение огня между Россией и Украиной.
Какой вектор развития Венгрии
- Виктор Орбан 17 октября встретился с Владимиром Путиным в Пекине, где обсудил сотрудничество двух стран. Тогда венгерский лидер цинично заявил, что "никогда не хотел противостоять России", а наоборот, целью было "наладить и расширить контакты". В частности он хотел распространить сотрудничество и в экономическом плане.
- Позже Орбан сравнил членство Венгрии в ЕС с годами советской оккупации после Второй мировой войны. Он обвинил структуру в стремлении лишить страну ее идентичности путем навязывания модели либеральной демократии, которую, по его словам, венгры отвергают.
- Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что никто не обязывает Венгрию быть частью Евросоюза. Он добавил, что не видит никакого сходства с советской оккупацией.