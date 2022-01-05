У них кадровый голод, – журналист об ошибках Офиса Президента в 2021 году

Украинские власти открыли фронт против олигархов. Однако методы, которыми это было сделано, можно назвать ошибочными.

Об этом в программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале заявил гендиректор информагентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко. В то же время на Банковой есть определенный кадровый голод.

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По словам Мартыненко, на самом деле в стране есть профессиональные люди, однако их необходимо найти.

О кадрах я даже говорить не буду, потому что и так понятно о людях, а других у них нет. Там кадровый голод,

– заявил журналист.

Мартыненко также отметил, что еще одной ошибкой Банковой является в некоторых случаях отсутствие понимания того, как украинцы должны жить дальше. В частности это касается экономики, политики и других сфер.

"Команда с разными взглядами. Там идут постоянные дискуссии, скажу мягко. Поэтому выработать какое-то общее единое движение, мне кажется, не получается", – добавил журналист.

По данным соцгруппы "Рейтинг", Владимир Зеленский остается лидером президентского рейтинга в декабре. За него готовы проголосовать 24,2% из уже определившихся. На втором и третьем местах – Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

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