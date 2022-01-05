Про це у програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі заявив гендиректор інформагентства Інтерфакс-Україна Олександр Мартиненко. Водночас на Банковій є певний кадровий голод.
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За словами Мартиненка, насправді в країні є професійні люди, однак їх необхідно відшукати.
Про кадри я навіть говорити не буду, бо й так зрозуміло про людей, а інших у них немає. Там кадровий голод,
– заявив журналіст.
Мартиненко також зауважив, що ще однією помилкою Банкової є у деяких випадках відсутність розуміння того, як українці повинні жити далі. Зокрема, це стосується економіки, політики та інших сфер.
"Команда з різними поглядами. Там йдуть постійні дискусії, скажу м'яко. Тому виробити якийсь загальний єдиний рух, мені здається, не виходить", – додав журналіст.
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