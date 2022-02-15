У Путина нет другого выхода, кроме отвода войск, – российский правозащитник

Россия заявила о завершении ряда военных учений и частичном отводе войск от украинской границы. Другого выхода у Владимира Путина нет.

Об этом заявил российский правозащитник Марк Фейгин в эфире 24 канала. Однако к такому заявлению России надо относиться осторожно.

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По словам Фейгина, российская сторона может специально вводить всех в заблуждение, чтобы перевести внимание на другие вопросы.

С другой стороны, у него (Путина – 24 канал) не остается другого выхода, кроме отвести эти войска и сказать, что все закончено. Марк Фейгин Российский правозащитник

Фейгин добавил, что другого пути нет, ведь повода для вторжения в Украину у России не остается.

Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украинского государства и готовы вводить против России новые усиленные санкции.Стоит прочитать Путин прокомментировал частичный отвод войск

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