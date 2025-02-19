У Путина заканчивается "заначка": выдержит ли Россия еще год войны и что будет с экономикой

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Россия бросает все свои ресурсы на террористическую войну против Украины и это порождает 2 проблемы. Во-первых, деньги заканчиваются и "заначка" Путина на "черный день" тает на глазах. Во-вторых, экономика России претерпит серьезные изменения из-за войны и, как следствие, впереди россиян ждет катастрофа на десятилетия. Более того, России вряд ли получится вернуться к своему экономическому состоянию даже до уровня 2021 года.

В каком состоянии экономика России прямо сейчас, на сколько еще хватит "копилки" Путина и что может произойти с деньгами россиян в 2025 году – специально для 24 Канала разбирались эксперты.

В каком состоянии российская экономика

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, мол, российская экономика в 2024 году выросла, реальные денежные доходы россиян якобы увеличились на 8,4%, а ВВП – на 4,1%. Это действительно так, но есть некоторые нюансы. Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус объяснил, что рост произошел в сферах, связанных с военно-промышленным комплексом. Тогда как в сферах, не связанных с войной, зафиксировали падение.

Это и является основной проблемой российской экономики – рост происходит в сфере производства товаров и услуг, которые не связаны ни с потреблением, ни с инвестированием. То есть фактически этот рост сгорает в огне войны.

Обратите внимание Путин поставил задачу на 2025 год для российской экономики

Отдельные российские оппозиционные и не только экономисты говорят, что сейчас экономика страны-агрессора находится уже даже не в состоянии стагнации, то есть замедления, когда определенные процессы остановились, ничего не растет и не падает, а в состоянии рецессии – общего спада.

Кроме того, доплаты, которые Кремль внедряет, чтобы мотивировать россиян идти умирать на войну в Украину, разгоняют инфляцию. Согласно информации российского Центробанка, в октябре 2024 года рублевая масса оценивалась в 107 триллионов рублей, а по состоянию на 1 января 2025 года – уже 117 триллионов рублей.

Если бы в России была классическая рыночная экономика, то инфляцию можно было бы сдержать высокой учетной ставкой. Россия уже ориентировочно 8 раз эту ставку повышала с июля 2023 года. Сейчас она составляет 21%, Россия на 12 месте в мире по этому показателю, но это не останавливает инфляцию,

– заметил Ус.

А все как раз из-за того, что параллельно Россия увеличивает расходы на войну, постоянно печатает деньги, чтобы платить за контракты своим воинам. Все это безумными темпами ускоряет инфляцию. Те рыночные методы, которыми пользовался Центробанк, уже не спасают.

Ус рассказал, в каком состоянии российская экономика: смотрите видео

У Путина заканчивается "заначка"

За 3 года полномасштабного вторжения "копилка" Путина, то есть так называемый Фонд национального благосостояния, значительно опустела. По состоянию на февраль 2025 года объем ликвидных средств в Фонде национального благосостояния составляет примерно 42 миллиарда долларов – это менее 2% ВВП России. Тогда как до полномасштабного вторжения "заначка" Путина составляла 7,4% ВВП.

Как объяснил экономист Максим Блант, такое сокращение запасов связано с безумными расходами России на войну в Украине и может обернуться катастрофой для диктатора Путина. Дело в том, что такой резервный фонд нужен России на случай падения мировых цен на нефть. В таком случае оттуда можно взять валюту, чтобы перекрыть недостаток прибыли от нефтегазового сектора. Уже были сообщения, что сейчас средств хватит лишь на полгода покрытия госрасходов в случае падения цен на нефть.

Россия всегда сможет покрыть рублями свои государственные расходы. Однако если цены на нефть действительно упадут и валютный доход сократится, то они будут вынуждены девальвировать рубль. Чем сильнее упадут цены – тем сильнее будет девальвация,

– рассказал экономист.

Это в свою очередь приведет к росту цен в России на импортные товары. Они станут недоступными для основной массы населения, и тогда Россия будет вынуждена срочно искать варианты, как получить валюту. Впрочем, пока трудно спрогнозировать, действительно ли цены на нефть упадут. Дональд Трамп угрожал это организовать, но пока в этом направлении все тихо.

Фонд национального благосостояния – это, по сути, запасы России "на черный день". Он формируется за счет нефтегазовых доходов и доходов от управления средствами Фонда.

Блант о резервах России: смотрите видео

Сколько еще Россия сможет финансировать войну

Экс-министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков рассказал, что Украина повредила около 30 – 40% предприятий в России, обеспечивающих нефтеперерабатывающую отрасль, а производство уменьшилось ориентировочно на 20%. Такие удары, во-первых, значительно ослабляют возможности оккупантов по обеспечению войск; во-вторых, уменьшаются поступления в бюджет России.

Украина нацеливается на наиболее уязвимые объекты на российской территории, отметил аналитик газового рынка Михаил Крутихин. Таких атак становится все больше, в частности стали заметными удары по нефтепроводам, которые ведут к экспортным портам.

Ранее Украина воздерживалась от ударов по нефтеэкспортной инфраструктуре России. Вероятно, это было связано с просьбой администрации бывшего президента США Джо Байдена, который не хотел провоцировать избирателей из-за потенциальной нехватки нефти и возможного роста цен на топливо.

"Считаю, что в ближайшее время мы сможем обойти этот запрет. Это станет серьезным ударом по финансовой и экономической способности России продолжать финансировать войну", – спрогнозировал аналитик.

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Политический эксперт Андрей Городницкий убежден, что Кремлю может хватить ресурсов для ведения войны только на 2025 год. Особенно, если США все-таки удастся снизить цены на нефть и повлиять на поддержку России союзниками. А больше Путину негде взять денег.

"Путин понимает, что он в огромном кризисе: закредитованы внутри своими банками, которые едва держатся; никто извне в них не инвестирует; получить займы они не могут. Так что у них есть огромная проблема, чтобы финансировать эту войну. Конечно, оккупанты еще держатся, но долго проводить боевые действия больших масштабов они уже не имеют возможности. Это время для них истекает очень быстро", – подчеркнул Городницкий.

Политический эксперт сказал, сколько еще Путин может финансировать войну: смотрите видео

Переживет ли российская экономика 2025 год

Генерал-майор Вооруженных сил Великобритании в отставке Чип Чепмен подчеркнул, что удары по НПЗ в России являются стратегически важными, в отличие от незначительных тактических успехов россиян, – потери, которые они несут ради своих тактических достижений, являются совершенно неоправданными. Россия сможет в дальнейшем выдерживать это, только если не дойдет до состояния стратегического истощения.

Где-то в течение этого года может произойти так, что экономика или банковская система России обвалится, по так называемому сценарию Кипра, когда капитализируются сбережения каждого в виде акций, и люди в целом потеряют 85% своих сбережений, чтобы российская экономика удержалась на плаву,

– отметил генерал Чепмен.

Кроме того, темпы восстановления российских запасов, по мнению генерала, достигли своего пика. Поэтому это потенциально проблемный период для России.

В 2013 году на Кипре произошел финансовый кризис, во время которого правительство совместно с международными кредиторами прибегло к принудительной реструктуризации депозитов для стабилизации банковской системы. Вкладчики двух крупнейших банков потеряли значительную часть своих средств – депозиты, превышавшие 100 тысяч евро, частично или полностью конвертировали в акции проблемных банков. Это снизило долговую нагрузку страны, но повлекло существенные потери для вкладчиков.

Также то, что российская экономика может обвалиться в 2025 году, прогнозирует и главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус.

Дальше только хуже

Почти 20% населения России, то есть 26 – 28 миллионов людей, хотят, чтобы война продолжалась как можно дольше, ведь они зарабатывают на ней. В то же время 80% россиян страдают из-за войны и беднеют от нее. Такие данные привел доктор экономических наук Игорь Липсиц, заметив, что из гражданских предприятий люди переходят на военные, ведь там больше зарплата. Соответственно, происходит спад в гражданской экономике и это разрушает ее.

Итак, экономику России перекосило и исправить эту ситуацию сложно, ведь денег нет. Липсиц отметил, что пока еще непонятно, какие будут последствия от введенных санкций в отношении теневого российского флота. Ситуация, на его взгляд, становится сложнее и Путину надо выходить из войны, но это тоже сделать трудно.

Теперь выйти из войны России крайне сложно, катастрофические последствия будут на десятилетия,

– сказал доктор экономических наук.

Он уверен, что России уже никогда не удастся вернуть даже ту ситуацию, что была в ее экономике хотя бы в 2021 году.