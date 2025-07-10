У разведок Украины и партнеров есть информация, что Россия в дальнейшем будет затягивать войну, – Зеленский

Президент Зеленский заявил, что война в Украине будет продолжаться дальше. Разведки Украины и наших партнеров имеют информацию, что Путин будет затягивать ее.

Глава государства отметил, что глава Кремля зависим от убийств. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского с представителями украинских и иностранных медиа в Риме 10 июля.

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Путин зависим от убийств, – Зеленский

Владимир Зеленский отметил, что Путин отказывается от всех возможностей установить реальное прекращение огня.

Он не хочет реального мира. Путин зависим он войны и убийств. Его можно только реальной силой заставить отказаться от такой зависимости. Поэтому нужно, чтобы наша оборона в Украине была достаточно сильной,

– добавил украинский президент.

Этому вопросу было посвящено большинство встреч с партнерами в Риме.

Также президент Украины отметил важность введения "достаточно сильных" санкций против России и всех тех, кто реально помогает ей.