У режима нет опоры в обществе, – Саакашвили призвал власти Грузии не разгонять мирные протесты

Михаил Саакашвили обратился к грузинским властям и правоохранителям. Он призвал их не останавливать акции протестующих.

Бывший президент государства отметил, что митинги являются мирными. Люди хотят жить в свободной и демократической стране.

К теме В Тбилиси акция протеста в поддержку Саакашвили закончилась задержаниями

Власти Грузии потеряли доверие, – Саакашвили

По словам Саакашвили, примерно 60 тысяч человек собрались для того, чтобы требовать освобождения государства.

Для меня ее (мирной акции – 24 канал) дух – безошибочный знак того, что режим больше не имеет серьезной опоры в обществе,

– отметил Саакашвили.

Он отметил, что в последние дни своего существования режим, вероятно, усилит насилие и попытается использовать протестующих для фальсификации выборов.

Однако как считает политик, ни одна фальсификация не сможет им помочь. Ведь власть полностью потеряла доверие и поддержку грузинского народа.

Саакашвили обратился к властям и правоохранителям

На акции протеста в поддержку Саакашвили 18 октября правоохранители задержали двух активистов. Они требовали освободить бывшего президента Грузии.

Политик подчеркнул, что все грузины хотят жить в свободной, демократической, защищенной и развитой стране, где обеспечат их благосостояние.

Он призвал спецназ и полицию не разгонять мирные протесты собственного народа. Также Саакашвили обратился к журналистам. Он попросил их открыто говорить правду и отказываться от лжи.

Коротко о протестах в Грузии

После того, как Саакашвили задержали в Грузии, его сторонники вышли на многочисленные акции.

Правоохранители начали задерживать мирные митинги. Протесты переросли в столкновения.

Уже 14 октября состоялась акция, на которой собралось более 50 тысяч человек. Они требовали освободить Саакашвили из тюрьмы. К счастью, многотысячный протест закончился мирно.

То же время 18 октября у здания Госканцелярии правоохранители задержали активистов, которые хотели написать Free Misha.

Эксперты считают, что нынешняя ситуация в Грузии политически похожа на Беларусь и Туркменистан.

Полный текст публикации Саакашвили в фейсбуке:

Обращение к государственным служащим, правоохранителей, преподавателям и другим. Дорогие мои, вы, наверное, видели 14 октября огромную акцию на площади Свободы. 60 тысяч человек собрались и потребовали освобождения страны, не только меня лично. Они собрались с мирными настроениями.

Для меня эта акция и ее дух – безошибочный знак того, что режим больше не имеет серьезных опор в обществе. В последние дни своего существования режим усилит насилие против вас и попытается использовать до конца все для фальсификации выборов.

Однако ни одна фальсификация не может им помочь. Они полностью потеряли доверие и поддержку грузинского народа. Без этого никто не сможет победить на выборах.

Я хотел бы попросить вас всегда помнить, что вы прежде всего дети Грузии. Как и все нормальные люди, вы хотите жить в свободной, демократической, защищенной и развитой стране, где обеспечат ваше благополучие.

Я призываю спецназ и полицию не разгонять мирные протесты собственного народа. Их обязанность (правоохранителей – 24 канал) защищать людей. Я призываю представителей государственных СМИ открыто говорить правду и отказываться от откровенной лжи, а следовательно, не способствовать уничтожению своей Родины.

Уважаемые государственные служащие, вы никому не должны, наоборот, государство должно вам, поскольку большая часть из вас работает за мизерную заработную плату и находится в унизительных условиях. Поэтому мы считаем своим долгом освободить вас, и тогда ваши таланты и умения высоко оценят и каждый из вас будет чувствовать себя гораздо более реализованишим и полезным.