Привлекает шоу-группы: в бригаде "Ахиллес" раскрыли, к каким манипуляциям прибегает Россия

Россия несет колоссальные потери и сталкивается с серьезным дефицитом кадрового потенциала, из-за чего вынуждена привлекать молодежь. В то же время на фоне отсутствия реальных успехов на поле боя Кремль активно внедряет масштабные манипуляции.

Герой Украины, командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко объяснил 24 Каналу, что для создания иллюзии побед враг действует специальными шоу-группами.

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Хватает ли России людей для продолжения войны?

Силы обороны переломили ход ведения боевых действий и не допустили оперативных прорывов и вернуть часть территорий, чтобы остановить наступательный потенциал и темп противника в Запорожской, Донецкой и Харьковской областях.

К тому же враг имеет значительные проблемы с мобилизацией, даже за деньги. По словам военного, официальные данные по потерям врага можно смело умножать, потому что есть и военнослужащие, которых Россия официально не учитывала, а также различные военные формирования по типу "Вагнера".

Как следствие, на территории РФ работают группы, которые активно пытаются привлечь молодежь через различные псевдопатриотические организации, отчисления из вузов и секты.

"Им нужна молодежь, потому что она может эффективно пополнять те подразделения, которые оперируют беспилотниками. Также враг повыбирал из тюрем всех, кого мог, и сейчас правоохранительная система работает над тем, чтобы пополнять оккупационные войска и тех, кто нарушили закон. Параллельно у них работают так называемые рекрутинговые группы, которые подкупают или шантажируют граждан другой страны для ведения боевых действий против Украины", – сказал Федоренко.

Обратите внимание! Аналитики ISW отмечают, что потенциальная принудительная мобилизация в России рискует стать значительно менее эффективной и популярной по сравнению с 2025 годом, когда агрессор ещё добивался определённых тактических успехов. Главным вызовом для оккупантов остается логистика: из-за активной работы украинских беспилотников враг не может свободно перемещать подразделения, поставлять боеприпасы и удерживать позиции. К тому же Кремль сталкивается с необходимостью не только покрывать текущие потери, но и формировать и обеспечивать новые.

Как Кремль создает иллюзию победы на фронте?

Также Россия запустила процесс скрытой мобилизации, и уже привлекает дополнительный личный состав. Плюс дополнительно перемещение годных к прохождению службы мужчин из одного региона в другой происходит с обязательным оформлением военно-учетных документов.

Как следствие, не имея успехов на линии боевых действий, они вынуждены все время блефовать, вынуждены подавать ложную информацию, начиная с низов и до самого Кремля.

Противник активно на линии боевого соприкосновения работает своими шоу-группами. Шоу-группы – это военнослужащие российско-украинских войск, которые пытаются инфильтрироваться, часто применяя гражданскую одежду.

Они выходят в определенные места, пересиживают и потом выходят на определенные рубежи, которые узнаваемы и на свои разведывательные средства разворачивают российские тряпки. После этого все российские паблики срываются тем, что якобы населенный пункт Украины находится под контролем российских войск. Хотя на самом деле это 3 доходяги, которые случайно туда прошли, и только они осуществили подобные мероприятия, как сразу попадают или в плен, или если оказывают сопротивление, то их ликвидируют. Противник все время вынужден выдавать желаемое за действительное,

– объяснил Федоренко.

Что известно о ситуации на фронте?

По состоянию на 3 июня на большинстве участков фронта продолжаются ожесточенные бои без подтвержденных прорывов сторон, при этом украинские защитники наносят врагу значительные потери и успешно контратакуют на Купянском, Боровском и Славянском направлениях.

Силы обороны также нанесли эффективные удары по позициям оккупантов в Сумской области и вблизи Берестока в Донецкой области, тогда как заявления российских источников о якобы успехах в районах нескольких населенных пунктов остаются неподтвержденными.

На Александровском направлении враг пытается проникнуть, скрываясь в летней растительности, и из-за угрозы со стороны украинских БПЛА реже применяет тяжелую артиллерию.