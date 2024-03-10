Россия приближается к пределу: Путин не сможет долго поддерживать такую интенсивность боев

До так называемых выборов в России пытаются создать картинку будто у них "все хорошо". Впрочем, после 17 марта это все может рухнуть.

Например, Кремль пытается держать курс рубля, как якобы ниже 100 рублей за доллар, но после 17 марта рубль начнет возвращаться к реальности. Об этом 24 Каналу рассказал бывший министр энергетики России и оппозиционер Владимир Милов, добавив, что Кремль также пытается держать цены.

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После выборов экономика России может начать сыпаться

Так, в России очень сократилось производство бензина, в частности из-за "хлопка" на местных нефтеперерабатывающих заводах. Соответственно оптовые цены на бензин с начала года выросли на 35%, но на розничных ценах это пока не отражается, потому что их держат до выборов Владимира Путина. По мнению Милова, после 17 марта в России начнется массовый всплеск цен по самым разным позициям.

Тогда центробанк будет вынужден под давлением еще больше поднимать ставку. Это в свою очередь еще больше ударит по спросу, экономике, и "подкосит" ее восстановление в целом.

У Кремля заканчиваются деньги

После начала полномасштабного вторжения в Украину против России ввели много санкций. Несмотря на это страна-террорист продолжает получать прибыль. Так, за 2023 год в бюджет России поступил 1 миллиард евро за продажу топлива.

Литовская разведка оценила возможность России воевать в нынешнем темпе еще 2 года. Напряжение в России будет расти и в конце этих 2 лет вызов, что Кремль не сможет продолжать войну такой интенсивности будет очень сильный. По словам Милова, деньги у Кремля уже заканчиваются – за 2 месяца 2024 года дефицит бюджета почти сравнялся с плановым на весь год.

В то же время военное производство выходит на плато. У России заканчивается возможность сильно наращивать производство оружия, техники, боеприпасов. Это видно и на фронте, когда они выпускают старые немодернизированные танки. Более того, в фонде национального благосостояния осталось около 5 триллионов рублей, а это меньше половины годового военного бюджета.

"Мы подходим к ситуации, когда в их финансовой "заначке" остается только экстренный запас. Поэтому год или два (Россия сможет воевать с такой интенсивностью – 24 Канал) – мы точно не знаем, но видим, что Россия подходит к какому-то пределу. Пока Путин может продолжать боевые действия с такой интенсивностью, но это не надолго. Этот процесс уже заметен", – отметил Милов.

В каком состоянии российская экономика: кратко