У россиян дедлайн по Купянскому направлению, враг имеет несколько задач: обзор фронта от Свитана

На Запорожье ВСУ вскрыли первую линию обороны, вторая уже менее заминирована. В ближайший месяц оккупанты будут пытаться нагнетать обстановку на Купянском направлении.

Для 24 Канала военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан проанализировал карту боевых действий, подчеркнув, что в последнее время Россия снова подтягивает дополнительные части на Купянское направление.

Смотрите также "Против нас воюет профессиональное мясо": что рассказали бойцы ВСУ о ситуации на Купянском направлении

Почему Россия будет нагнетать обстановку вблизи Купянска

Полковник запаса отметил, что на Купянском направлении россияне не просто так идут вдоль аммиачной трубы. Купянск-Узловой – не просто важная железнодорожная станция, там еще параллельно идет аммиачная труба из Тольятти.

По его словам, один из вопросов, который беспокоит россиян, – это более или менее безопасная прокачка аммиака. Оккупанты пытаются вдоль этой аммиачной трубы дойти до точки ее пересечения. А это именно в районе Купянска-Узлового. Далее труба идет на восток в сторону Одессы.

Поэтому одна из задач – это, в частности, труба. И, конечно, связать наши войска, наши резервы на этом направлении, по крайней мере, как-то попробовать,

– сказал Свитан.

Оперативная сводка с фронта от Романа Свитана: смотрите видео

Он отметил, что туда в последнее время снова подтягиваются дополнительные российские части. Но времени у противника – до осенних дождей, ведь как только начнутся дожди, донецкие черноземы размокнут и двигаться будет практически невозможно. Поэтому у россиян дедлайн примерно до октября.

Будут пытаться в ближайший месяц нагнетать обстановку,

– считает полковник запаса.

Военный эксперт добавил, что на Купянском направлении имеется достаточное количество наших сил и средств, а также поступают дополнительные боеприпасы, неплохо себя показывают, например, кассетные.

Вторая линия обороны врага на Запорожье слабее

Свитан напомнил, что командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский отметил, что на Запорожском направлении россияне вложили в первую линию обороны 60% сил и средств.

Он заметил, что кроме мин, лежащих на поверхности, есть и те, которые находятся в самой земле. Есть зарытые пирамиды из трех мин, взрыв которых переворачивает даже танк с катком – столь серьезное на Запорожье заминирование.

И мы их уже прошли. Мы вскрыли эту линию обороны на ширине фронта в несколько километров и уже подошли ко второй,

– подчеркнул Свитан.

По его словам, на некоторых участках вскрываем уже вторую линию обороны. Ведь она уже без такой линии обеспечения – там нет большого количества мин. Есть определенные участки минирования, но перед самыми укрепрайонами и инженерными фортификационными сооружениями. Наши воины знают, что с ними делать.

Война в Украине: последние новости