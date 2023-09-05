У россиян дедлайн по Купянскому направлению, враг имеет несколько задач: обзор фронта от Свитана
На Запорожье ВСУ вскрыли первую линию обороны, вторая уже менее заминирована. В ближайший месяц оккупанты будут пытаться нагнетать обстановку на Купянском направлении.
Для 24 Канала военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан проанализировал карту боевых действий, подчеркнув, что в последнее время Россия снова подтягивает дополнительные части на Купянское направление.
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Почему Россия будет нагнетать обстановку вблизи Купянска
Полковник запаса отметил, что на Купянском направлении россияне не просто так идут вдоль аммиачной трубы. Купянск-Узловой – не просто важная железнодорожная станция, там еще параллельно идет аммиачная труба из Тольятти.
По его словам, один из вопросов, который беспокоит россиян, – это более или менее безопасная прокачка аммиака. Оккупанты пытаются вдоль этой аммиачной трубы дойти до точки ее пересечения. А это именно в районе Купянска-Узлового. Далее труба идет на восток в сторону Одессы.
Поэтому одна из задач – это, в частности, труба. И, конечно, связать наши войска, наши резервы на этом направлении, по крайней мере, как-то попробовать,
– сказал Свитан.
Оперативная сводка с фронта от Романа Свитана: смотрите видео
Он отметил, что туда в последнее время снова подтягиваются дополнительные российские части. Но времени у противника – до осенних дождей, ведь как только начнутся дожди, донецкие черноземы размокнут и двигаться будет практически невозможно. Поэтому у россиян дедлайн примерно до октября.
Будут пытаться в ближайший месяц нагнетать обстановку,
– считает полковник запаса.
Военный эксперт добавил, что на Купянском направлении имеется достаточное количество наших сил и средств, а также поступают дополнительные боеприпасы, неплохо себя показывают, например, кассетные.
Вторая линия обороны врага на Запорожье слабее
Свитан напомнил, что командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский отметил, что на Запорожском направлении россияне вложили в первую линию обороны 60% сил и средств.
Он заметил, что кроме мин, лежащих на поверхности, есть и те, которые находятся в самой земле. Есть зарытые пирамиды из трех мин, взрыв которых переворачивает даже танк с катком – столь серьезное на Запорожье заминирование.
И мы их уже прошли. Мы вскрыли эту линию обороны на ширине фронта в несколько километров и уже подошли ко второй,
– подчеркнул Свитан.
По его словам, на некоторых участках вскрываем уже вторую линию обороны. Ведь она уже без такой линии обеспечения – там нет большого количества мин. Есть определенные участки минирования, но перед самыми укрепрайонами и инженерными фортификационными сооружениями. Наши воины знают, что с ними делать.
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