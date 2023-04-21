Все украдено: россиянам не во что одевать мобилизованных

Сообщается, что в России наблюдается значительный дефицит с военными формами и снаряжением солдат. Местная промышленность оказалась банально не готова к таким объемам мобилизации.

Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он отметил, что оборудование и материалы для пошива военных форм окупантов просто разворовали.

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Эту ситуацию Жданову писал фразой из известного кинофильма: "А воровства не будет – все было украдено к нам".

Запасов не хватило

Ежегодно в России отшивали около 260 тысяч комплектов военной одежды. Это количество соответствовало количеству призывников, дважды в год призывалось 120 – 130 тысяч человек.

На бумагах там, вероятно, была куча запасов на складах, но мы знаем, как форма продается на базарах, к тому же налево-направо,

– добавил говорящий.

Жданов предположил, что де-юре, возможно, и докладывали о большем количестве сшитой формы, однако реальная ситуация показала правду. К тому же, во время войны происходила не только мобилизация, но и ежегодный призыв. Поэтому россияне использовали всю форму, хранившуюся на складах, а дальше начался дефицит.

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Производство не может справиться

Военный эксперт рассказал, что Россия сейчас не в состоянии развернуть производство, нуждающееся в немалых средствах. Да и, вероятно, много оборудования на фабриках легкой промышленности России разворовано.

Кроме того, в первую волну мобилизации на фронт отправили наиболее трудолюбивое население России мужского пола, заметил Жданов. Россияне раздавали повестки на предприятиях. Были даже случаи, когда останавливались целые автобусные линии, ведь всех водителей забрали в военкомат.

Поэтому они не могут ни шлемов соорудить, ни форму сшить, потому что нужно возрождать легкую промышленность. Для этого нужно такие фабрики сделать, приобрести эти швейные машинки, нити, ткань. Дешевле пробежаться по соседям, Ирану, Северной Корее, Китаю и купить эту форму, что они и пытаются сделать,

– резюмировал аналитик.

В России дефицит наблюдается в разных сферах