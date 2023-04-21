Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Він зауважив, що обладнання та матеріали для пошиття військових форм окупантів просто розікрали.

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Цю ситуацію Жданову писав фразою із відомого кінофільму: "А крадіжки не буде – все було вкрадено до нас".

Запасів не вистачило

Щорічно в Росії відшивали близько 260 тисяч комплектів військового одягу. Ця кількість відповідала кількості призовників, двічі на рік призивалося 120 – 130 тисяч осіб.

На паперах там, певно, була купа запасів на складах, але ми знаємо, як форма продається на базарах, до того ж наліво-направо,

– додав мовець.

Жданов припустив, що де-юре, можливо, і доповідали про більшу кількість пошитої форми, однак реальна ситуація показала правду. До того ж під час війни відбувалася не лише мобілізація, а й щорічний призов. Тому росіяни використали всю форму, яка зберігалася на складах, а далі розпочався дефіцит.

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Виробництво не може впоратися

Військовий експерт розповів, що Росія зараз не змозі розгорнути виробництво, яке потребує чималих коштів. Та й, певно, багато обладнання на фабриках легкої промисловості Росії розкрадено.

Крім того, в першу хвилю мобілізації на фронт відправили найбільш працьовите населення Росії чоловічої статі, зауважив Жданов. Росіяни роздавали повістки на підприємствах. Були навіть випадки, коли зупинялися цілі автобусній лінії, адже усіх водіїв позабирали до військкомату.

Тому вони не можуть ні шоломів склепати, ні форму пошити, тому що потрібно відроджувати легку промисловість. Для цього необхідно такі фабрики створити, купити ці швейні машинки, нитки, тканину. Дешевше пробігтися по сусідах, Ірану, Північній Кореї, Китаю і купити цю форму, що вони і намагаються зробити,

– резюмував аналітик.

В Росії дефіцит спостерігається в різних сферах