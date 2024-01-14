Две наиболее опасные точки: где россияне могут активизироваться в ближайшее время
Россияне не добились своих целей, начав зимнее наступление. Однако отступать они не планируют, а на некоторых направлениях даже усиливают давление. Поэтому угроза атак со стороны неприятеля сохраняется на определенных участках фронта.
Об этом рассказал 24 Каналу военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, добавив, что захватчикам нужны победы накануне так называемых президентских выборов. Для этого они сконцентрировались на приоритетных направлениях.
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Есть опасность
Он назвал две наиболее опасные точки на фронте, это – Новомихайловка и Авдеевка.
В перспективе именно Авдеевка может стать для россиян кульминацией зимнего наступления. Сейчас они готовят силы к так называемым президентским выборам, поэтому пытаются увеличить давление именно на Авдеевку. Их приоритет – окружить и захватить город,
– подчеркнул военный обозреватель.
Что касается Новомихайловки, то это направление не имеет для россиян политического значения. Однако оно второе для них по приоритету – даже не Бахмутское.
В то же время в районе Бахмута – вблизи Богдановки, Клещеевки, Андреевки – сейчас очень сложная ситуация. Оккупанты, по мнению Коваленко, давят на Часов Яр, чтобы создать предпосылки для дальнейшего наступления на город ориентировочно осенью 2024 года.
Под угрозой наступления находится также Угледар, на который россияне имели возможность начать наступление еще до Нового года. Однако они решили накопить ресурсы.
"В этом есть опасность. Враг задерживает наступление на Угледар для того, чтобы иметь гораздо больше ресурса, чем в начале 2023 года, когда он пытался двигаться на город. Но то наступление на такой маленький городок оказалось одним из самых провальных за год", – объяснил Александр Коваленко.
Какая ситуация на фронте
- По данным Генштаба ВСУ за сутки произошло 61 боевое столкновение. Самые ожесточенные бои продолжаются на Авдеевском и Марьинском направлениях. Также украинские силы нанесли удары по 11 районам концентрации личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.
- Россияне, как сообщает офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников, усиливают свою группировку в районе Бахмута. Сейчас она составляет примерно 80 тысяч личного состава. В планах врага – наступление на Часов Яр.
- Кроме того, противник сосредотачивает огромное количество сил в районе Мариуполя. Так, численность российских баз увеличилась примерно вдвое. Речь идет не только о количестве личного состава, но и о технике и вооружении.
- Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко предположил, что россияне готовятся к продолжению наступательной операции не только в районе Авдеевки и Марьинки, но и Угледара.