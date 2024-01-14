Про це розповів 24 Каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, додавши, що загарбникам потрібні перемоги напередодні так званих президентських виборів. Для цього вони сконцентрувались на пріоритетних напрямках.

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Є небезпека

Він назвав дві найбільш небезпечні точки на фронті, це – Новомихайлівка та Авдіївка.

В перспективі саме Авдіївка може стати для росіян кульмінацією зимового наступу. Зараз вони готують сили до так званих президентських виборів, тому намагаються збільшити тиск саме на Авдіївку. Їхній пріоритет – оточити та захопити місто,

– підкреслив військовий оглядач.

До речі. Так звані вибори президента в Росії мають відбутися у березні 2024 року. Голосування триватиме декілька днів – з 15 по 17 березня.

Щодо Новомихайлівки, то цей напрямок не має для росіян політичного значення. Проте він другий для них за пріоритетом – навіть не Бахмутський.

Водночас в районі Бахмуту – поблизу Богданівки, Кліщіївки, Андріївки – нині дуже складна ситуація. Окупанти, на думку Коваленко, тиснуть на Часів Яр, щоб створити передумови для подальшого наступу на місто орієнтовно восени 2024 року.

Під загрозою наступу перебуває також Вугледар, на який росіяни мали можливості почати наступ ще до Нового року. Проте вони вирішили накопичити ресурси.

"В цьому є небезпека. Ворог затримує наступ на Вугледар для того, щоб мати значно більше ресурсу, ніж в на початку 2023 року, коли він намагався сунути на місто. Проте той наступ на таке маленьке містечко виявився одним з найпровальніших за рік", – пояснив Олександр Коваленко.

Яка ситуація на фронті