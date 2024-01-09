Однозначно есть приказ "наступать", – Кирильчук о действиях россиян на запорожском направлении

Российские оккупанты не оставляют попыток наступать на Запорожском направлении. Они преследуют цель вернуть себе утраченные позиции.

Впрочем, несмотря на давление и сложные погодные условия, наши защитники держат позиции. Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук.

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Ситуация на Запорожском направлении

Несмотря на сильную работу украинских защитников, россияне не отходят от позиций на Запорожском направлении. Количественное присутствие оккупантов не уменьшается.

"Коллаборанты и все соратники (путинского режима – 24 Канал) под предлогом кураторов, КГБшников и ФСБшников четко выполняют свои приказы, планы, сценарии. Военное присутствие не уменьшается", – рассказал Кирильчук.

Такую "активность" оккупанты устраивают для своей пропаганды, направленной на внутреннего потребителя. И таким образом они пытаются морально давить на жителей временно оккупированных территорий. Кроме этого россияне не перестают атаковать гражданские территории.

Продолжает враг свою огневую работу на линии столкновения. По словам депутата, она не уменьшается, а иногда и даже усиливается. оккупанты используют FPV-дроны.

По состоянию на 9 января на Запорожском направлении Силы обороны отразили 7 атак противника. Бои шли на юге от Красного, западнее Вербового и севернее Новопрокоповки.

"Эта напряженность, "целонаправленность" россиян никуда не девается. Враг не оставляет за собой попыток отражать эти позиции и вернуть себе какие-то направления, но и при этом приказ наступать у них однозначно есть. Поэтому ситуация напряжена, но она контролируется исключительно благодаря нашим Силам обороны. Несмотря на эти погодные условия, они сдерживают врагов", – резюмировал депутат.

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