Утім, попри натиск та складні погодні умови наші захисники тримають позиції. Про це у розмові з 24 Каналом зазначив депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук.

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Ситуація на Запорізькому напрямку

Попри потужну роботу українських захисників, росіяни не відходять від позицій на Запорізькому напрямку. Кількісна присутність окупантів не зменшується.

"Колаборанти та всі посіпаки (путінського режиму – 24 Канал) під приводом кураторів, КДБшників і ФСБшників чітко виконують свої накази, плани, сценарії. Військова присутність не зменшується. Вони підтягують нове "м'ясо" з новими позначками і вони постійно намагаються щось придумати", – розповів Кирильчук.

Таку "активність" окупанти влаштовують для своєї пропаганди, спрямовану на внутрішнього споживача. І таким чином вони намагаються морально тиснути на мешканців тимчасово окупованих територій. Крім цього росіяни не припиняють атакувати цивільні території.

Продовжує ворог свою вогневу роботу на лінії зіткнення. За словами депутата, вона не зменшується, а подекуди й навіть посилюється. Окупанти використовують FPV-дрони.

Станом на 9 січня на Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 7 атак противника. Бої йшли на південь від Червоного, на захід від Вербового і на північ від Новопрокопівки.

"Ця напруженість, "цілоспрямованість" росіян нікуди не дівається. Ворог не полишає за собою спроб відбивати ці позиції і повернути собі якісь напрямки, але і при цьому наказ наступати у них однозначно є. Тому ситуація напружена, але вона контрольована виключно завдяки нашим Силам оборони. Незважаючи на ці погодні умови, вони стримують ворогів", – резюмував депутат.

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