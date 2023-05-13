Внутренние противоборства и фронт: с чем связано усиление паники у россиян

Украинские Силы обороны ежедневно мужественно сражаются на фронте с российскими оккупантами и перехватывают инициативу. Зато у врага и самих россиян паника. Начинается своеобразный процесс "пауков в банке" и это только к лучшему.

Об этом в эфире 24 Канала отметил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. Также он подробно объяснил ситуацию возле Бахмута.

Смотрите также Россию ждет паника и крах, – в Минобороны анонсировали масштабные последствия контрнаступления

Внутренние противоречия обостряются

Пока кремлевские верхушки пытаются заверить аудиторию, что "все идет по плану", главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин разносит эти нарративы. В своих заявлениях он рассказывает о реальном положении вещей на фронте – и это одно из ярких противоречий, которые в последнее время возникают в России. Сергей Кузан предположил, что, вероятно, в этой истории были определенные непубличные переговоры, потому что как пригожинская информационная волна запустилась, так она и исчезла. Но главное не это.

"Для нас главное то, что происходит процесс "пауков в банке", когда они просто атакуют друг друга и таким образом сами же деморализуют свое общество и часть своей армии. С каждым нашим успехом у них обостряются противоречия. Мы помним и по прошлым нашим периодам контрнаступления в Херсонской, Харьковской областях – их внутренние противоречия обостряются и это играет нам на руку", – отметил он.

Сергей Кузан о внутренних процессах в России: смотреть видео

Поражение россиян под Бахмутом

Эксперт отметил, что сейчас идет завершение российской "операции" и наступательных действий под Бахмутом. Враг истощился, поскольку ни регулярные российские войска, ни вагнеровцы не могут столько месяцев наступать. Россиянам не удалось достичь малейших показателей – выйти на административные границы города. Главная крепость Бахмут выполнила свою работу.

"Зимой удалось удержать Бахмут как оборонительный рубеж и россиянам приходилось окружать город с невыгодных позиций. Таким образом мы истощали наступательный потенциал. На период мая подошли с гораздо более сильными позициями. Несмотря на то, что в настоящее время большая часть Бахмута находится под контролем России, но она находится в низменности, город разрушен, его не используешь как оборонительный рубеж", – объяснил эксперт.

Теперь россияне вынуждены переходить к обороне, но чтобы правильно ее построить нужны месяцы, отметил Кузан. Это тоже хорошо играет против врага и подогревает внутренние противоречия, о которых говорилось выше.

Сегодня мы будем наблюдать тенденции, когда уже наши Силы обороны будут перебирать инициативу и постепенно выбивать россиян с этой территории.

– резюмировал он.

Панические настроения в России: последние новости