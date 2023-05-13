Про це в ефірі 24 Каналу відзначив голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. Таокж він детально пояснив щодо ситуації біля Бахмута.

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Внутрішні протиріччя загострюються

Поки кремлівські верхівки намагають запевнити аудиторію, що "всьо ідьот па плану", ватажок ПВК "Вагнер" Євгєній Пригожин розносить ці наративи. У своїх заявах він розповідає про реальний стан речей на фронті – і це одне з яскравих протиріч, які останній час щораз виникають в Росії. Сергій Кузан припустив, що ймовірно в цій історії були певні непублічні перемовини, бо як пригожинська інформаційна хвиля запустилася, так вона і зникла. Утім, головне не це.

"Для нас головне те, що відбувається процес "павуків у банці", коли вони просто атакують одне одного і таким чином самі ж деморалізують своє суспільство і частину своєї армії. З кожним нашим успіхом у них загострюються протиріччя. Ми пам'ятаємо і по минулих наших періодах контрнаступу в Херсонській, Харківській областях – їхні внутрішні протиріччя загострюються і це грає нам на руку", – відзначив він.

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Поразка росіян під Бахмутом

Експерт відзначив, що наразі йде завершення російської "операції" і наступальних дій під Бахмутом. Ворог виснажився, оскільки ні регулярні російські війська, ні вагнерівці не можуть стільки місяців наступати. Росіянам не вдалося досягнути найменших показників – вийти на адміністративні кордони міста. Головна фортеця Бахмут виконала свою роботу.

"Взимку вдалося втримати Бахмут як оборонний рубіж і росіянам доводилося оточувати місто з невигідних позицій. Таким чином ми виснажували наступальний потенціал. На період травня підійшли з набагато сильнішими позиціями. Попри те, що наразі більша частина Бахмута перебуває під контролем Росії, але вона в низовині, місто зруйноване, його не використаєш як оборонний рубіж", – пояснив експерт.

Тепер росіяни змушені переходити до оборони, але щоб правильно її побудувати треба місяці, відзначив Кузан. Це теж добре грає проти ворога і підігріває внутрішні протиріччя, про які зазначалося вище.

Сьогодні ми спостерігатимемо тенденції, коли вже наші Сили оборони перебиратимуть ініціативу і поступово вибиватимуть росіян з цієї території,

– резюмував він.

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