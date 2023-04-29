Россиянам не хватает ракет, но запас еще есть: какая угроза запуска с Черного моря

В России нехватка ракет, поскольку сказываются санкции, медленное производство и немалые расходы. Впрочем, и запас еще есть. Вероятно, он уже находится на критической черте, которую нельзя нарушать. Но отчаяние оккупантов заставляет их переступать эту грань, чтобы показать хоть какие-то "победы", обстреливая мирные города.

Об этом в эфире 24 Канала рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что это нужно россиянам для увеличения мотивации среди личного состава, которая уже тоже снижается в геометрической прогрессии.

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"Они активно пытаются продвигать по своим пропагандистским каналам о так называемых "победах", но мотивацию теряют. Потому что те, кто находятся непосредственно на боевых позициях, обмениваются информацией между собой. Мы слышим это из перехватов и они очень сильно теряют моральный дух", – отметила спикер.

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Накануне россияне увеличили свою корабельную группировку в море, но не потому, чтобы усилить свое присутствие, а из-за опасности в бухтах, отметила Гуменюк. Оккупанты пытаются рассредоточить свой потенциал, где, казалось бы, их не достанет украинское оружие. 28 апреля было зафиксировано 3 – 4 ракетоносителя, которые маневрировали между бухтами и заходили в район боевого дежурства. Впрочем, сейчас их осталось 2 из-за шторма.

4 – 5 баллов – это очень мощный шторм для Черного моря и поэтому на дежурстве осталось 2 надводных ракетоносителя. Это говорит о том, что суммарный ракетный залп может достигать 16. Мы не гарантируем, что они снаряжены под завязку. Но потенциальную ракетную атаку оцениваем на очень высоком уровне. И они готовы их применить на боевом дежурстве, несмотря на нехватку ракет,

– сказала Наталья Гуменюк.

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