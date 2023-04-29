Россиянам не хватает ракет, но запас еще есть: какая угроза запуска с Черного моря
В России нехватка ракет, поскольку сказываются санкции, медленное производство и немалые расходы. Впрочем, и запас еще есть. Вероятно, он уже находится на критической черте, которую нельзя нарушать. Но отчаяние оккупантов заставляет их переступать эту грань, чтобы показать хоть какие-то "победы", обстреливая мирные города.
Об этом в эфире 24 Канала рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что это нужно россиянам для увеличения мотивации среди личного состава, которая уже тоже снижается в геометрической прогрессии.
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"Они активно пытаются продвигать по своим пропагандистским каналам о так называемых "победах", но мотивацию теряют. Потому что те, кто находятся непосредственно на боевых позициях, обмениваются информацией между собой. Мы слышим это из перехватов и они очень сильно теряют моральный дух", – отметила спикер.
Наталья Гуменюк о ситуации в Черном море: смотреть видео
Ситуация в Черном море
Накануне россияне увеличили свою корабельную группировку в море, но не потому, чтобы усилить свое присутствие, а из-за опасности в бухтах, отметила Гуменюк. Оккупанты пытаются рассредоточить свой потенциал, где, казалось бы, их не достанет украинское оружие. 28 апреля было зафиксировано 3 – 4 ракетоносителя, которые маневрировали между бухтами и заходили в район боевого дежурства. Впрочем, сейчас их осталось 2 из-за шторма.
4 – 5 баллов – это очень мощный шторм для Черного моря и поэтому на дежурстве осталось 2 надводных ракетоносителя. Это говорит о том, что суммарный ракетный залп может достигать 16. Мы не гарантируем, что они снаряжены под завязку. Но потенциальную ракетную атаку оцениваем на очень высоком уровне. И они готовы их применить на боевом дежурстве, несмотря на нехватку ракет,
– сказала Наталья Гуменюк.
Массированный ракетный обстрел россиянами: последние новости
- В пятницу, 28 апреля, враг совершил массированный ракетный удар по территории Украины. Впрочем, россияне запускали ракеты не из ракетоносителей в море, а из бомбардировщиков. Здесь может быть две причины: шторм в море, или оккупанты берегут "Калибры".
- В результате ракетной атаки 28 апреля, оккупанты попали в многоэтажку в Умани и частный дом в Днепре, где погибла мать с ребенком. В Киевской области в городе Украинка обломки российской ракеты попали в многоэтажку. Произошел пожар, повреждены квартиры на 5 и 6 этаже. Пострадал ребенок, которого доставили в Охматдет.
- По состоянию на утро 29 апреля количество жертв в Умани возросло до 23 человек, среди которых 5 детей. Пострадали также 18 человек. Из-под завалов спасли 17 человек. Почти полностью уничтожен подъезд дома. Из 46 квартир разрушены 27.