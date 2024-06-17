Успешно за ними охотимся, — офицер рассказал, почему россияне используют мотоциклы на поле боя

Россияне на поле боя начали применять новые виды транспорта для передвижения. Противнику, чтобы быстро приблизиться к украинским позициям, теперь нужны мотоциклы, однако это не слишком безопасный вид транспорта, ведь Силам обороны легко удается их уничтожать.

Офицер 59 ОМБр имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий рассказал 24 Каналу, что мотоциклы, которыми россияне передвигаются на фронте очень быстрые. Он добавил, что они таким образом пытаются обходить украинскую разведку.

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Эффективны ли российские мотоциклы

Сергей Цехоцкий отметил, что российские попытки быстро приближаться на мототехнике к украинским позициям на практике работает плохо.

Мы (ВСУ – 24 Канал) очень успешно за ними охотимся, даже есть "соревнования" – кто первый поразит того или иного мотоциклиста,

– сказал он.

Такие рейды мототехники, по словам офицера 59 ОМБр, не имеют значительных результатов в пользу противника. Иногда россиянам удается добраться до некоторых оборонительных пунктов Украины, однако как только этот объект попадает в поле зрения разведки, его сразу уничтожают.

Потери врага

Бойцы Службы безопасности Украины продолжают уничтожать противника и его оружие. Согласно сообщению СБУ, начиная с февраля 2022 года, украинским военным удалось ликвидировать 1006 российских танков, что нанесло значительные потери оккупационной армии.

Россия продолжает нести значительные потери флота, который постепенно уменьшается. Спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук рассказал, что украинским воинам удалось повредить 28 вражеских кораблей.

Российские военные совершили неудачное ночное нападение на позиции ВСУ вблизи Красногоровки. Для наступления они привлекли два танка, один из которых подорвался на мине из-за отсутствия прикрытия, а другой был поражен FPV-дроном и кассетным боеприпасом из артиллерии. В результате этого были уничтожены остатки вражеского десанта, который имел задачу штурмовать украинские окопы.

Российская армия недавно начала использовать мототехнику для штурма украинских позиций. Новая тактика не имеет значительных успехов, однако в российских волонтерских чатах оккупанты продолжают часто обращаться с запросами на легкие транспортные средства для передовой, а именно мотоциклы.