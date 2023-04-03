У россиян еще есть время уйти, иначе мы их уничтожим, – Зеленский о контрнаступлении

В скором времени должно состояться новое контрнаступление Вооруженных Сил Украины. Президент Владимир Зеленский заявил, что у российских захватчиков еще есть время уйти с оккупированных территорий.

Об этом украинский лидер сообщил во время поездки в Черниговскую область, информирует 24 Канал. По словам президента, все временно оккупированные территории Украины будут освобождены.

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Что говорит Зеленский о контрнаступлении ВСУ

Президент отметил, что нельзя дать возможность российским террористам подготовиться к нашим методам и шагам по деоккупации.

Но мы это сделаем, и они должны это знать. У них еще есть время уйти оттуда, иначе мы их уничтожим,

– заявил Зеленский.

Когда именно украинские военные будут готовы к контрнаступлению – президент не уточнил. Однако он подчеркнул, что ВСУ готовятся, "чтобы быть сильными в бою и деоккупировать нашу землю".

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