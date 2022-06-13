У Шольца опровергли информацию о визите в Киев на этой неделе

В Германии отказались подтвердить визит канцлера Олафа Шольца в Украину. Ожидалось, что немецкий канцлер посетит Киев вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, подтвердившим свой визит.

Шольц отказался от комментариев

Представитель немецкого правительства отказался подтвердить сообщение СМИ о том, что Шольц 16 июня приедет в Киев вместе с Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги.

Посол Украины в Германии поделился ожиданиями от визита Шольца в Киев

Мы до сих пор этого (визита – 24 канал) не подтверждаем,

– сказал представитель правительства Германии.

Как сообщает Spiegel Online , Шольц отказался комментировать сообщение о его поездке в Киев.

"Я думаю, что представитель правительства уже сказал все, что мы можем сказать по этой теме сейчас", – заявил немецкий канцлер.

Что известно о визите Макрона и Шольца в Украину

Лидеры Франции и Германии не посещали Украину после начала полномасштабной войны, но постоянно поддерживают связь с президентом Владимиром Зеленским. Также Макрон и Шольц звонят по телефону Владимиру Путину, за что оказались под критикой.

12 июня в СМИ появилась информация, что перед саммитом G7 Макрон и Шольц планируют посетить Украину . После этого в итальянских СМИ сообщили , что к ним присоединится премьер Италии Марио Драги.

Если Шольц не дал четкого ответа на визит в Украину, то Макрон должен приехать 15 июня.

Советник посла Франции в Украине Брюно Кассанель сообщил, что резидент Франции планирует приехать в Украину 15 июня после того, как совершит визит в Молдову. Вместе с тем, он подчеркнул, что "еще ничего не решено".

Макрон и Шольц под критикой из-за войны в Украине

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Макрон предлагал пойти на территориальные уступки в переговорах с Россией, чтобы "сохранить лицо Путина".

По мнению Макрона, как сказал Зеленский, опасно унижать страну-агрессорку. Глава государства подчеркнул, что Украина не уступит свои территории.

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Также Макрон призвал не унижать Россию , чтобы после войны она выбралась из изоляции. Заявление французского лидера подверг резкой критике в МИД Украины.

Что касается Шольца, то немецкий канцлер обвиняется в чрезмерной осторожности в поставках Украине тяжелого вооружения, такого как танки и гаубицы.

Канцлер Германии пообещал поставить Украине современную систему ПВО IRIS-T SLM, но поставки вооружения могут быть отложены вплоть до ноября – декабря .

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