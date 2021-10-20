По делу Саакашвили задержали еще одного человека, – МВД Грузии
20 октября 2021 , 15:06Читати новину українською
Источник:МВД Грузии
В Грузии правоохранители задержали 32-летнее лицо по делу Саакашвили. Его обвиняют в сокрытии тяжкого преступления.
По такому обвинению правоохранители уже задержали 3 человек. Следствие ведут по статье Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает безоговорочное освещение тяжкого преступления.
К теме Сам себя упрятал за решетку: почему на самом деле Саакашвили поехал в Грузию
Максимальное наказание за такое преступление предусматривает заключение на срок до 4 лет.
Полиция задержала еще одного человека за сокрытие дела Саакашвили в рамках расследования незаконного пересечения государственной границы,
– сообщили в МВД страны.
Узнайте больше "Вероятность осложнений высока": консилиум врачей рекомендовал госпитализировать Саакашвили
Дело Саакашвили: коротко
- Михеил Саакашвили в октябре вернулся в Грузию после почти 8 лет отсутствия. Его сразу задержали и посадили в тюрьму в Рустави.
- После этого Саакашвили объявил голодовку и с тех пор его здоровье существенно ухудшилось.
- Минюст Грузии обратился к Минздраву с просьбой создать специальную группу врачей. Они должны следить за состоянием здоровья Саакашвили.
- Сторонники Саакашвили 18 октября устроили акцию протеста. Во время нее грузинские правоохранители задержали 2 активистов.