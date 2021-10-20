По делу Саакашвили задержали еще одного человека, – МВД Грузии

20 октября 2021 , 15:06
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Источник:

МВД Грузии

В Грузии правоохранители задержали 32-летнее лицо по делу Саакашвили. Его обвиняют в сокрытии тяжкого преступления.

По такому обвинению правоохранители уже задержали 3 человек. Следствие ведут по статье Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает безоговорочное освещение тяжкого преступления.

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Максимальное наказание за такое преступление предусматривает заключение на срок до 4 лет.

Полиция задержала еще одного человека за сокрытие дела Саакашвили в рамках расследования незаконного пересечения государственной границы,
– сообщили в МВД страны.

Обратите внимание! Министр юстиции Денис Малюська заявил, что Украина попытается по правовому механизму вернуть Саакашвили в Украину. Однако проблема заключается в том, что он является гражданином не только нашего государства.

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Дело Саакашвили: коротко

  • Михеил Саакашвили в октябре вернулся в Грузию после почти 8 лет отсутствия. Его сразу задержали и посадили в тюрьму в Рустави.
  • После этого Саакашвили объявил голодовку и с тех пор его здоровье существенно ухудшилось.
  • Минюст Грузии обратился к Минздраву с просьбой создать специальную группу врачей. Они должны следить за состоянием здоровья Саакашвили.
  • Сторонники Саакашвили 18 октября устроили акцию протеста. Во время нее грузинские правоохранители задержали 2 активистов.
Автор: Тетяна Кійовська