Новая должность вместо ликвидации: почему Путин помиловал Суровикина

В Кремле официально не подтвердили информацию о новом назначении Суровикина, однако российские СМИ и депутаты сообщают, что теперь у генерала "Армагеддона" другая должность.

В то же время для Суровикина новое назначение не является репутационным достижением, скорее потерей. Об этом 24 Каналу рассказал Константин Эггерт – российский оппозиционный журналист, отметив, что теперь Суровикина держат подальше от серьезных дел.

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Суровикину все четко дали понять

Российские СМИ сообщили, что Сергей Суровикин был назначен председателем координационного комитета СНГ по вопросам ПВО. Ранее Суровикин был командующим объединенной группировкой российских войск в Украине и командующим ПКС России. Но после неудачного мятежа Евгения Пригожина его отстранили от дел.

Должность, которую ему дали сегодня, никакая. Для этого не нужен координатор ПВО, например, с Беларусью, просто включающий систему российской ПВО. Да и, как говорится, если в названии должности есть аббревиатура "СНГ" – то, считайте, это вообще не должность, дырка от бублика,

– подчеркнул Константин Эггерт.

Так что новое предназначение Суровикина никак не спасает его имидж, а наоборот – показывает его место в системе.

В то же время, логично было предположить, что если Пригожина после мятежа ликвидировали, такое же участие должно было ожидать и Суровикина, который имел с ним связи. Однако, вероятно, что его роль была не столь важна, тем более что в последний момент он показал лояльность Путину – выступил с призывом к Пригожину, чтобы тот остановил вагнеровцев.

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"Его отстранили от должностей, где он смог бы играть какую-то роль. Ему даже не предложили какую-то позицию вроде сенатора федерации. То есть четко дали понять, что никаких карьерных перспектив у него нет", – отметил журналист.

Суровикина решили не ликвидировать, однако доверие к нему потеряли навсегда. Пост ему дали, вероятно, не из жалости, а чтобы не раздражать сторонников Суровикина в армии. К тому же в западных СМИ пишут, что к генералу "Армагеддону" еще могут обращаться в вопросах, касающихся войны. Свои "услуги" он, конечно же, теперь будет предоставлять бесплатно.

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