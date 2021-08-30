У талибов нет выбора, – журналист-международник о продолжении эвакуации людей после 31 августа
Источник:24 канал
Иностранцы должны покинуть территорию Афганистана до 31 августа, однако в США заявили, что эвакуацию будут продолжать. Хоть террористы "Талибана" и будут протестовать против этого, у них нет выбора.
Об этом в эфире 24 канала рассказал руководитель секции Азиатско-тихоокеанского региона New Geopolitics Research Network Юрий Пойта. Впрочем, сколько именно продлится вывоз афганцев на территорию США и стран-союзниц, пока остается вопросом.
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Позволят ли продлить срок
По словам Пойты, в 2020 году между США и "Талибаном" было подписано соглашение, согласно которому в мае 2021 года должна быть завершена эвакуация вооруженных сил США и коалиции с территории Афганистана. Однако из-за ряда причин этот срок перенесли на 11 сентября.
Как рассказал журналист, в Афганистане понимают, что продолжение эвакуации на несколько недель ничего не изменит.
Талибы хоть и будут оспаривать попытки США продолжать эвакуацию, хоть и будут протестовать против этого процесса, у них нет выбора,
– заявил он.
Пойта отметил, что талибы будут пытаться удержать власть в Афганистане, а для этого им будет нужна помощь международных партнеров. Несмотря на это, "Талибан" заинтересован в поддержании партнерских связей и получении международного признания.
"Даже если нужно будет увеличить срок для эвакуации, "Талибан" не имеет выхода и согласится на это", – добавил журналист-международник.
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Пойта рассказал об эвакуации людей из Афганистана: смотрите видео
Ситуация в Афганистане: последние новости
- По аэропорту Кабула 30 августа выпустили по меньшей мере 5 ракет. Об атаке проинформировали Белый дом, поэтому Джозеф Байден приказал усилить защиту американских военных.
- Центральный банк Афганистана запретил снимать с банковских счетов более 200 долларов в неделю. В директиве указано, что такое ограничение будет временным.
- США 29 августа в Кабуле нанесли мощный авиаудар по автомобилю со смертниками "Исламского государства". В результате этой атаки удалось уничтожить всех террористов, однако погибли и мирные жители.