Новая авария на "Укрзализныце": у Тернополя сошел с рельсов поезд Рахов – Киев
8 августа 2021 , 00:51Читати новину українською
Источник:"Укрзализныця"
Вблизи Тернополя сошел с рельсов поезд № 357 сообщением Рахов – Киев. Собственно сошли с рельсов локомотив и три колесные пары первого вагона. Инцидент произошел поздно вечером 7 августа.
К счастью, никто не пострадал. Правда, в результате аварии в пути задержится встречный поезд №358 Киев – Рахов.
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"Укрзализныця" начала расследовать инцидент
На место выехала комиссия Укразализныце. Случай расследуется.
Что касается пассажиров поезда, то их пересадили в другие вагонов. Сейчас решается вопрос о движении поезда далее.
Просим прощения за временные неудобства. В случае задержки других поездов будем информировать дополнительно,
– отметили в "Укрзализныце".
Не первый инцидент на "Укрзализныце" за последний месяц
- 30 июля у Решетиловки на Полтавщине столкнулись грузовик и поезд. ДТП произошло на регулируемом железнодорожном переезде. В результате пострадала дежурнася – женщину госпитализировали. Также из-за аварии задержался ряд поездов направления Харьков – Киев.
- За 2 дня до этого на Николаевщине во время движения загорелся поезд "Интерсити" Киев – Херсон. Пожар произошел в заднем отсеке тягового тепловоза. В итоге пришлось отцепить 9 вагонов, в которых в общей сложности находился 71 человек. Среди них – 60 пассажиров.
- Кроме того, 28 июня в пути примерно на 3 часа задержался поезд "Интерсити +" №732 Киев – Запорожье. Причина – техническая неисправность: что именно – неизвестно.
- 26 июля меньшей мере 7 поездов не смогли тронуться с места на главном железнодорожном вокзале Киева. Причина – аварийное отключение напряжения.
- 23 числа в селе Рокосово на Закарпатье пассажирский поезд врезался в грузовик. В аварию попал поезд № 14 Киев – Солотвино. От удара локомотив сошел с рельсов первой колесной парой. К счастью, жертв не было, правда несколько пассажиров все же обратились за помощью к медикам.