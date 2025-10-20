В обмен на свое циничное предложение Путин якобы вернет Украине части оккупированных Запорожской и Херсонской областей. Специально для 24 Канала эксперты разобрали хитрое предложение российского диктатора и сказали, почему "обмен территориями", который предложила Москва, нереалистичен.

Три причины, почему "обмен территориями" невозможен

Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко сказал, что самая большая сложность в том, что никто до конца не понимаем, чего действительно хочет Владимир Путин.

Ведь уже неоднократно сталкивались с тем, что то Стив Уиткофф что-то не так понял во время встречи с главой Кремля в Москве, то где-то Трамп выдавал желаемое за действительное, например, что Путин якобы предложил двух- или трехстороннюю встречу,

– сказал Буряченко.

Передача украинских территорий России без боя, то есть тех территорий, которые еще не оккупированы, это неприемлемое предложение. Покровск, Купянск и большая агломерация Славянск – Краматорск – это непростые вопросы ни с политической, ни с гуманитарной точки зрения, как это пытается выдать Путин.

Сейчас некоторые американские издания начали снова говорить об обмене территории Украины на территорию Украины. По мнению политолога, эта история абсолютно абсурдна. То есть здесь два варианта: или россияне просто в очередной раз хотят обмануть американцев, причем пойти на максимальных позициях этого обмана, или опять же американские журналисты, не понимая всего контекста, где-то пытаются смоделировать.

Абсурдность даже не в том, что Путин хочет взять Донбасс – это совершенно очевидно, это его политические цели. А вот по Запорожской и Херсонской области это похоже на какие-то фантазии. Ведь есть три конкретные причины, по которым обмен, о котором пишут некоторые СМИ Соединенных Штатов, абсолютно нереалистичен.

Первая причина – временно оккупированный Мелитополь является российским форпостом на Юге. Вторая – захваченная Запорожская атомная электростанция является элементом конструирования переговорного процесса по экономическому треку Кремля с Соединенными Штатами Америки. Напомним, что россияне даже говорили о совместном использовании атомной электростанции.

Это карта, которую Россия точно не готова в любом случае отдавать,

– отметил Буряченко.

И третья – не менее важная, это то, если Украина получит полный контроль над Запорожской и Херсонской областями, то это поставит под серьезную угрозу российскую военную логистику в Крым.

Почему в США заговорили об "обмене" украинскими территориями?

Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский отметил, что Украина не пойдет на сдачу территорий. Украинцы могут максимум согласиться на прекращение боевых действий на определенное время, чтобы достичь режима прекращения огня, потом уже возвращать свои территории различными путями, в частности политическими и дипломатическими.

Если мы говорим о том, что может Путин предложить в обмен, то здесь как раз таки может быть ловушка. Он может сказать, мол, отдайте Донбасс, а я что-то отдам в обмен,

– сказал Желиховский.

Часто многие трактуют, что возможно Путин отступит от регионов, которые он тоже оккупировал, в частности на Юге Украины. На самом деле диктатор может навязать совсем другие вещи. Вряд ли можно ожидать, что Кремль захочет добровольно отдавать территории, вписанные в конституцию России и там, где проводились референдумы, даже если украинцы гипотетически отступят, например, с Донбасса.

Максимум, что Кремль может предложить – выход из Харьковской, кусочка Николаевской и Сумской областей. Ловушка будет в том, что Путин максимум отдаст территории, которые не вписаны в конституцию РФ,

– отметил эксперт-международник.

Именно поэтому глава Кремля сейчас пытается выиграть для себя время, чтобы по максимуму оккупировать украинскую землю, чтобы было чем торговаться. Потом это может импонировать и Трампу, и Уиткоффу, и еще некоторым американским чиновникам. Мол, все правильно – обмен равнозначный и все остальное.

Хотя на самом деле это абсолютный нонсенс, ведь украинцам продают наше же, и это несправедливо и неправильно. Поэтому Украина должна присутствовать на переговорах Трампа с Путиным в Будапеште, хотя бы в режиме видеоконференции.

Что Уиткоффа тесно связывает с Путиным?

Во время переговоров Дональда Трампа с Владимиром Зеленским именно американский спецпредставитель Стив Уиткофф давил на украинскую делегацию о передаче Донецкой области под российский контроль.

Исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн отметил, что Уиткофф – не профессиональный дипломат. Он миллиардер, бизнесмен, который работал в недвижимости.

К слову, во время одного из первых визитов в Москву для встречи с Путиным он приехал без собственного переводчика. Соответственно Путин дал ему кремлевского переводчика. Однако исследования выяснили, что этот переводчик на самом деле был КГБшником – чистый российский шпион.

Я не знаю, какая мотивация в Уиткоффа, но прежде всего думаю, что это просто неопытность. Он считает, что Путин сильный, его все уважают и слушают. Поэтому с одной стороны, возможно, просто естественно у него больше сочувствия к Путину. Проблема номер два – это, конечно, вопрос денег,

– сказал Эпштейн.

По его словам, Уиткофф надеется на окончание этой войны, ведь тогда у него появятся огромные возможности заработать деньги в России. Это то же самое, что мы видим на Ближнем Востоке, где Трампу и Уиткоффу предлагают огромные деньги для их бизнесов, чтобы они помогали с геополитической точки зрения.

