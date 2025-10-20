В обмін на свою цинічну пропозицію Путін нібито поверне Україні частини окупованих Запорізької та Херсонської областей. Спеціально для 24 Каналу експерти розібрали хитру пропозицію російського диктатора та сказали, чому "обмін територіями", який запропонувала Москва, нереалістичний.

Три причини, чому "обмін територіями" неможливий

Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко сказав, що найбільша складність в тому, що ніхто до кінця не розуміємо, чого дійсно хоче Володимир Путін.

Адже вже неодноразово зіштовхувалися з тим, що то Стів Віткофф щось не так зрозумів під час зустрічі з очільником Кремля у Москві, то десь Трамп видавав бажане за дійсне, наприклад, що Путін нібито запропонував дво- або тристоронню зустріч,

– мовив Буряченко.

Передача українських територій Росії без бою, тобто тих територій, які ще не окуповані, це неприйнятна пропозиція. Покровськ, Куп'янськ і велика агломерація Слов'янськ – Краматорськ – це непрості питання ні з політичного, ні з гуманітарного погляду, як це намагається видати Путін.

Зараз деякі американські видання почали знову говорити про обмін території України на територію України. На думку політолога, ця історія абсолютно абсурдна. Тобто тут два варіанти: чи росіяни просто вкотре хочуть обманути американців, причому піти на максимальних позиціях цього обману, чи знову ж таки американські журналісти, не розуміючи всього контексту, десь намагаються змоделювати.

Абсурдність навіть не в тому, що Путін хоче взяти Донбас – це абсолютно очевидно, це його політичні цілі. А от щодо Запорізької та Херсонської області це схоже на якісь фантазії. Адже є три конкретні причини, через які обмін, про який пишуть деякі ЗМІ Сполучених Штатів, абсолютно нереалістичний.

Перша причина – тимчасово окупований Мелітополь є російським форпостом на Півдні. Друга – захоплена Запорізька атомна електростанція є елементом конструювання перемовного процесу з економічного треку Кремля зі Сполученими Штатами Америки. Нагадаємо, що росіяни навіть казали про спільне використання атомної електростанції.

Це карта, яку Росія точно не готова в будь-якому випадку віддавати,

– зауважив Буряченко.

І третя – не менш важлива, це те, якщо Україна отримає повний контроль над Запорізькою та Херсонською областями, то це поставить під серйозну загрозу російську військову логістику до Криму.

Про неможливість обміну територіями: дивіться відео

Чому в США заговорили про "обмін" українськими територіями?

Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський наголосив, що Україна не піде на здачу територій. Українці можуть максимум погодитися на припинення бойових дій на певний час, щоб досягнути режиму припинення вогню, потім уже повертати свої території різними шляхами, зокрема політичними та дипломатичними.

Якщо ми говоримо про те, що може Путін запропонувати в обмін, то тут якраз таки може бути пастка. Він може сказати, мовляв, віддайте Донбас, а я щось віддам в обмін,

– сказав Желіховський.

Часто багато хто трактує, що можливо Путін відступить від регіонів, які він теж окупував, зокрема на Півдні України. Насправді диктатор може нав'язати зовсім інші речі. Навряд чи можна очікувати, що Кремль захоче добровільно віддавати території, вписані до конституції Росії, й там, де проводилися референдуми, навіть якщо українці гіпотетично відступлять, наприклад, з Донбасу.

Максимум, що Кремль може запропонувати – вихід з Харківської, шматочку Миколаївської та Сумської областей. Пастка буде у тому, що Путін максимум віддасть території, які не вписані у конституцію РФ,

– зауважив експерт-міжнародник.

Саме тому очільник Кремля зараз намагається виграти для себе час, щоб по максимуму окупувати українську землю, щоб було чим торгуватися. Потім це може імпонувати й Трампу, й Віткоффу, й ще деяким американським високопосадовцям. Мовляв, все правильно – обмін рівнозначний і все інше.

Хоча насправді це абсолютний нонсенс, адже українцям продають наше ж, і це несправедливо та неправильно. Тому Україна має бути присутня на перемовинах Трампа з Путіним у Будапешті, хоча б у режимі відеоконференції.

Про пастку, у яку Путін хоче загнати Україну: дивіться відео

Що Віткоффа тісно пов'язує з Путіним?

Під час переговорів Дональда Трампа з Володимиром Зеленським саме американський спецпредставник Стів Віткофф тиснув на українську делегацію щодо передачі Донецької області під російський контроль.

Виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн зазначив, що Віткофф – не професійний дипломат. Він мільярдер, бізнесмен, який працював у нерухомості.

До слова, під час одного з перших візитів до Москви для зустрічі з Путіним він приїхав без власного перекладача. Відповідно Путін дав йому кремлівського перекладача. Однак дослідження з'ясували, що цей перекладач насправді був КГБшником – чистий російський шпигун.

Я не знаю, яка мотивація у Віткоффа, але насамперед думаю, що це просто недосвідченість. Він вважає, що Путін сильний, його всі поважають і слухають. Тож з одного боку, можливо, просто природно у нього більше співчуття до Путіна. Проблема номер два – це, звичайно, питання грошей,

– сказав Епштейн.

За його словами, Віткофф сподівається на закінчення цієї війни, адже тоді у нього з'являться величезні можливості заробити гроші в Росії. Це те ж саме, що ми бачимо на Близькому Сході, де Трампу та Віткоффу пропонують величезні гроші для їхніх бізнесів, щоб вони допомагали з геополітичного погляду.

Про зв'язок Віткоффа з Путіним: дивіться відео

Як США та Україна реагують на "обмін територіями"?