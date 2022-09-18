Кто-то занес взрывное устройство, – Гайдай рассказал о конфликтах между гауляйтерами в Луганске
16 сентября в оккупированном Луганске раздался взрыв в здании генеральной прокуратуры захватчиков. В результате этого в своем кабинете погиб так называемый генпрокурор квазиреспублики и его помощница.
Скорее всего, это сработало взрывное устройство, которое кто-то занес в здание. Такое мнение 24 каналу озвучил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
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У "генпрокурора" был конфликт с пасечником
"Мы анализировали отношения гауляйтера Луганской области пасечника с тем "генпрокурором". У них были, мягко говоря, натянутые отношения, а на самом деле они враждовали", – рассказал глава Луганской ОВА.
По его словам, за пару недель до этого инцидента пасечник отдал приказ и определенных людей "кинули в подвал". Там их пытали для того, чтобы они предоставили информацию, дискредитирующую так называемого генпрокурора.
Конфликт был достаточно мощным и его уже невозможно было скрыть,
– подчеркнул Гайдай.
По его мнению, это выяснение отношений местных коллаборантов. Так, оккупантам нужно отчитываться перед москвой о ситуации на оккупированной Луганщине и как-то объяснить хищение средств. Следовательно, ответственность за это кто-то должен понести.
"Пусть они там ссорятся, как крысы в дыре перегрызут друг другу глотки – нам все равно. Нам главное – делать свое дело", – отметил глава Луганской ОВА.
Гайдай рассказал о конфликтах коллаборантов в Луганской области: смотрите видео
Гибель "генпрокурора" горенко: что известно
- 16 сентября в российских пропагандистских телеграм-каналах сообщили, что в центре Луганска возле здания генеральной прокуратуры квазиреспублики "лнр" прогремел взрыв. В сети опубликовали фото, на которых было видно, что в здании выбило окна, а на место инцидента приехали спасательные службы оккупантов.
- Впоследствии местные пропагандистские издания сообщили, что так называемый генпрокурор получил тяжелые ранения и погиб в своем кабинете. Кроме того, в результате взрыва погибла его заместитель екатерина стегленко.
- Россияне устроили в соцсетях истерику из-за гибели горенко на рабочем месте. Они рассказывали басни о предателе, который якобы находился среди ближайшего окружения "генпрокурора". Также граждане страны-агрессора вопили о бездействии властей и призывали россию к новым зверствам в Украине.
- Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на смерть коллаборанта. Он отметил, что ликвидация горенко, вероятно, связана с бегством оккупантов из Луганска.