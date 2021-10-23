У ВСК по вагнеровцам есть вопросы к министру обороны Тарану

Временная следственная комиссия по операции по задержанию российских наемников ЧВК "Вагнер" может пригласить для дачи показаний министра обороны Андрея Тарана. Ранее журналист Юрий Бутусов говорил, что именно глава Минобороны санкционировал спецоперацию боевиков.

Члены комиссии рассматривают возможность вызова Тарана, потому что к нему "остались вопросы". Об этом журналистам заявила председатель ВСК Марьяна Безуглая.

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Уже со следующей недели, 25 октября, комиссия может обнародовать промежуточный отчет о своей работе.

Насколько мы сможем ответить на каждый вопрос, это каждый сможет оценить во время промежуточного отчета,

– сказала нардеп от "Слуги народа".

Заметим, она не дала четкого ответа, назовут ли причины отмены операции по задержанию "вагнеровцев" и фамилии тех, кто отдал приказ ее отменить или перенести.

В заслушивании Зеленского нет нужды, – Безуглая

Журналист Юрий Бутусов заявил, что "через собственные источники ознакомился с секретной информацией" относительно дела вагнеровцев. Согласно ей, 1 июля начальник разведки Минобороны Василий Бурба передал план министру Тарану, а тот его санкционировал. В то же время Безуглая возразила на слова журналиста и подчеркнула, что он не предоставил никаких доказательств ВСК.

Политик подчеркнула, что приглашать на заседание президента Владимира Зеленского не будут. Якобы у него есть "иммунитет" как у действующего главы государства.

"Мы не можем допрашивать президента. В соответствии с законом о ВСК он является лицом неприкосновенным. В отличие от Петра Порошенко, которого мы хотели заслушать потому, что он отметил, что в 2018 году санкционировал операцию по вагнеровцам", – отметила Безуглая.

Она добавила, что потребности в докладе Зеленского нет, потому что комиссия "получила те ответы, которые нужны для промежуточного отчета",

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