Проблемы и у россиян, и у ВСУ: генерал-лейтенант рассказал о тяжелой ситуации на фронте

Наступательные возможности российской армии уменьшаются с каждым днем, однако не исчерпываются окончательно. К сожалению, у России есть возможность пополнять даже огромные потери.

В частности, оккупанты продолжают наступать на нескольких направлениях в Донецкой области. Для того, чтобы эффективнее противостоять врагу, Украине необходимо больше оружия. Таким мнением в эфире 24 Канала поделился Игорь Романенко – генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины".

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Что происходит на фронте

За последнее время России не удается получить каких-то значительных результатов на фронте. Однако ситуация на поле боя остается сложной для обеих сторон. Интенсивность боевых действий за сутки доходит до 150 боестолкновений.

Враг имеет еще резервы и ресурсы для того, чтобы наносить поражений артиллерией, авиацией, а личный состав может еще продолжить наступательные действия. Тяжелыми участками фронта является Часов Яр, Покровское направление, активизировались действия вокруг Роботино – севернее Вербового сейчас серая зона,

– отметил Игорь Романенко.

Россияне частично продвигаются также у Торецка. Силам обороны на этом участке необходимы дополнительные ресурсы, прежде всего боеприпасы. Хотя ситуация улучшилась, впрочем, полностью проблему пока не решили.

Однако не все так радостно и в оккупационной армии. Украинские военные ежедневно работают над уничтожением возможностей врага.

"На отдельных участках удается наносить поражения по врагу, в частности штурмовой авиацией и артиллерией. Но этого не хватает, чтобы изменить ситуацию коренным образом", – добавил военный эксперт.

Наступление возле Часового Яра: смотрите на карте

Ситуация на фронте не улучшается, ведутся тяжелые бои. Силы обороны Украины выполняют стратегическую оборонительную операцию, основная цель которой – не допустить продвижения врага. Но нам нужны дополнительные силы,

– подчеркнул генерал-лейтенант.

К слову, сегодня, 9 июля, начался Саммит НАТО, на котором Украина может получить больше разнообразной помощи. Говорится не только о дополнительных системах ПВО или определенные виды оружия, но и об обсуждении о снятии ограничений по нанесению ударов по России и поставки Киеву современного вооружения.