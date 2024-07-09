Зокрема, окупанти продовжують наступати на кількох напрямках у Донецькій області. Для того, аби ефективніше протистояти ворогові, Україні необхідно більше зброї. Такою думкою в етері 24 Каналу поділився Ігор Романенко – генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України".

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Що відбувається на фронті

За останній час Росії не вдається здобути якихось значних результатів на фронті. Проте ситуація на полі бою залишається складною для обох сторін. Інтенсивність бойових дій за добу доходить до 150 боєзіткнень.

Ворог має ще резерви та ресурси для того, щоб завдавати уражень артилерією, авіацією, а особовий склад може ще продовжити наступальні дії. Важкими ділянками фронту є Часів Яр, Покровський напрямок, активізувалися дії навколо Роботиного – північніше Вербового зараз сіра зона,

– зауважив Ігор Романенко.

Росіяни частково просуваються також біля Торецька. Силам оборони на цій ділянці необхідні додаткові ресурси, насамперед боєприпаси. Хоч ситуація покращилась, втім повністю проблему поки не вирішили.

Однак не все так радісно і в окупаційної армії. Українські військові щоденно працюють над знищенням можливостей ворога.

"На окремих ділянках вдається завдавати уражень по ворогові, зокрема штурмовою авіацією та артилерією. Але цього не вистачає, аби змінити ситуацію докорінно", – додав військовий експерт.

Наступ біля Часового Яру: дивіться на карті

Ситуація на фронті не покращується, ведуться важкі бої. Сили оборони України виконують стратегічну оборонну операцію, основна ціль якої – не допустити просування ворога. Але нам потрібні додаткові сили,

– наголосив генерал-лейтенант.

До слова, сьогодні, 9 липня, розпочався Саміт НАТО, на якому Україна може отримати більше різноманітної допомоги. Мовиться не лише про додаткові системи ППО чи певні види зброї, а й про обговорення щодо зняття обмежень із завдання ударів по Росії та постачання Києву сучаснішого озброєння.