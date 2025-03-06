У Зеленского объяснили, зачем на самом деле Трамп остановил поставки оружия Украине

Дональд Трамп приостановил военную помощь Киеву. Причем даже самолеты с оружием, выделенным США ранее, направлявшиеся в Украину, были развернуты назад. Однако это не первый случай, когда Вашингтон делает паузу в поддержке нашей страны.

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк сказал 24 Каналу, что отмены контрактов по военной помощи Украине нет. Сейчас есть приостановка части программ.

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Хотят быть максимально осторожными

Подоляк отметил, что такие паузы уже были раньше. Он напомнил, что Украина пережила восемь крайне тяжелых месяцев, когда Конгресс США не голосовал за выделение помощи. Европа тогда была не готова компенсировать отсутствие американского вооружения, а украинское производство находилось на достаточно низком уровне.

Сегодня ситуация немножко другая. Субъектность Европы вне сомнения. У них еще будут консультации относительно того, что выгодно им продавать или передавать на глобальном рынке. Американским оружейным компаниям также выгодно продавать, потому что у них есть контракты,

– подчеркнул Подоляк.

Обратите внимание! По данным издания Sky News, приказ Трампа о прекращении военной помощи Украине вступил в силу тогда, когда в нашу страну направлялось большое количество оружия. Однако самолеты из ней немедленно развернули обратно. Приказ поступил примерно в 18:00 по местному времени в понедельник, 3 марта, и все поставки вооружения Украине, запланированные на эту неделю, были также остановлены.

В то же время за последние полтора года существенно выросли инвестиции через госзаказы в Соединенных Штатах. Производители увеличивали собственные мощности, набирали рабочую силу, увеличивали количество производимой продукции. Они ее должны реализовывать на глобальном коммерческом рынке, иначе американские компании понесут убытки.

Учитывая прагматизм Дональда Трампа, вряд ли они на это пойдут,

– предположил советник главы ОПУ.

Эта ситуация, по его мнению, связана исключительно с приостановкой определенных программ и является элементом информационного давления на Украину. Но все остальное – о переговорах, о продлении тех или иных программ, об отмене этой приостановки, о голосовании новых пакетов. Потому что необходимо вести отдельные разговоры, чтобы эти пакеты были проголосованы в Конгрессе.

Надо без эмоций относиться к этому. Так же сложно было вести переговоры по военной помощи Украине и с прошлой администрацией в Белом доме. Американцы хотят быть максимально осторожными относительно провоцирования ситуации. Понятно, что это так не работает, но они так считают,

– отметил Михаил Подоляк.

Также США хотят иметь открытыми двери для того, чтобы построить определенные коммуникации с Россией и заставить ее, по крайней мере, с ними разговаривать. Поэтому, как отметил советник главы ОПУ, США осторожно относятся ко всему, что связано с войной.

Отметим, что по мнению корреспондента украинской службы "Голоса Америки" Марии Ульяновской, приостановление военной помощи Киеву связано с тем, что для США Украина "не является их первоочередным интересом". Однако, по ее мнению, это временная мера, к которой прибегнул Трамп, чтобы увидеть, "продемонстрируют ли украинцы приверженность к добросовестным мирным переговорам".