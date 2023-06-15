У Зеленского отреагировали на судилище над пленными из "Азовстали"
Источник:Михаил Подоляк
15 июня в России началось судилище над 22 пленными защитникам "Азовстали". В Офисе Президента отреагировали на это и в очередной раз отметили бездействие Международного Комитета Красного Креста.
Своей позицией по так называемому "суду" над защитниками "Азовстали" поделился советник главы ОП Михаил Подоляк. Он обратил внимание на то, в каком состоянии наши пленные, сидящие на скамье подсудимых.
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Россия совершает военное преступление
По словам Михаила Подоляка, это судилище, которое россияне совершают над защитниками "Азовстали", вызывает лишь одну эмоцию – отвращение.
Лощеные прокуроры и разодетые присяжные с блестящими улыбками "судят" ребят, напоминающих скелеты после концлагеря и пыток. Подобные издевательства над комбатантами – это официальное военное преступление, которое должно получить надлежащую оценку МКС,
– подчеркнул Подоляк.
Он также задал риторический вопрос: "Скажите, видит ли кто-то в зале представителей Международного Комитета Красного Креста?".
Что известно о судилище над "азовцами"
- Как отмечают журналисты, "азовцам" грозит заключение на срок от 15 лет до пожизненного. При условии, что их признают виновными. Но мы все прекрасно понимаем, что судилище будет сфабриковано, как и решение.
- Заметим, что суд предъявил обвинения 24 украинцам, но на скамьях подсудимых – 22. Двоих обменяли на военнопленных России.
- Добавим, что из 22 подсудимых – 8 женщин. По сообщениям, они работали поварами в батальоне "Азов".
- Напоминаем, что власти России признали батальон "Азов" террористической группировкой. Прокуроры обвиняют защитников "Азовстали" в участии в террористической организации и участии в действиях, направленных на свержение "власти" в Донецкой области, которую поддерживает Кремль.
Накануне мы рассказывали и показывали, как изменились освобожденные командиры "Азовстали". Кадрами из Турции поделился спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
По условиям обмена, в Турции находятся командиры "Азова". Речь идет о Денисе Прокопенко ("Рэдис"), его заместителе Святославе Паламаре ("Калина"), исполняющем обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергее Волынском ("Волына"), Олеге Хоменко и Денисе Шлеге из Нацгвардии Украины.