У Зеленского отреагировали на ракетную атаку по Тернополю: есть первые кадры разрушений
Источник:Андрей Ермак
Ночью 14 мая российские захватчики в очередной раз атаковали Украину. К тому же они пытались ударить ракетами по Тернополю.
К сожалению, в результате этого есть пострадавшие. В Офисе Президента показали последствия вражеской атаки по городу.
Важно Месть Украине за Евровидение: все, что известно об очередной циничной атаке врага
Реакция ОП на атаку Тернополя
Как рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак, россияне пытались ударить ракетами по Тернополю. Сейчас известно о двух пострадавших.
Это происходило как раз тогда, когда украинская группа TVORCHI из Тернополя выступала в финале Евровидения. Россияне – это закомплексованные террористы,
– подчеркнул глава ОП.
Последствия вражеской атаки Тернополя / фото Андрей Ермак
К работам было привлечено 18 единиц техники и более 80 человек личного состава ДСНС Украины.
В Тернополе после ракетной атаки начался пожар / фото ГСЧС Украины
Ракетная атака Тернополя: все, что известно
- Мэр города Сергей Надал рассказал, что вечером 13 мая было попадание в складские помещения. По состоянию на утро пожар локализован. Известно о двух травмированных.
- К тому же враг во второй раз атаковал Тернополь около 5 часов утра 14 мая. В результате взрывов (вероятно обломков ракеты) повреждены гражданские здания и автомобили. О пострадавших информация не поступала. В настоящее время на месте работают специальные службы.
- В ОВА считают, что обстрел может быть связан с выступлением группы TVORCHI на Евровидении.
- Отметим, что в ночь на 14 мая российские оккупанты атаковали Украину по разным направлениям ударными дронами "Shahed-136/131", ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море, крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55 с самолетов стратегической авиации Ту-95мс.
- В течение ночной атаки уничтожены три крылатые ракеты и 25 беспилотных летательных аппаратов: 18 ударных дронов типа "Shahed-136/131", один ударный БПЛА типа "Ланцет", два БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10", еще четыре БПЛА и три крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55.
- Кстати, в течение суток 13 мая и в начале суток 14 мая тактическая авиация Воздушных сил совершила до полусотни самолетовылетов на огненное поражение врага и истребительное авиационное прикрытие.