У Зеленского спрогнозировали, когда Россия созреет к переговорам
Источник:Михаил Подоляк
Владимир Зеленский пояснил, что поддержка войны в России каждый раз уменьшается. Несмотря на это, Москва еще к переговорам не созрела.
Соответствующую информацию сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк 13 ноября. Он также отметил, что в России идет процесс деморализации.
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Когда Россия будет готова к переговорам
"Поддержка войны в России стремительно летит ко дну. От олигарха до сапожника формируется мнение: "Время заканчивать", – написал Подоляк.
Советник Андрея Ермака также добавил, что политически и психологически Россия:
- еще не созрела к настоящим переговорам;
- и к выводу войск.
Но это произойдет. Сразу после освобождения Донецка или Луганска,
– заявил Михаил Подоляк.
Кроме этого заявления у Владимира Зеленского говорили, что вряд ли переговоры с Россией состоятся в ближайшее время. Тогда глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пояснил, что Россия просит переговоров, чтобы выиграть время для перезарядки и усиления своих позиций.
Однако народный депутат предположил, что может представиться возможность возобновления переговоров во второй половине 2023 года. Ведь тогда в России и США начнутся президентские гонки, поэтому:
- обе страны постараются демонстрировать больше на политическом уровне;
- Путин, который не способный продемонстрировать какие-то военные успехи, может попытаться на дипломатическом фронте что-то демонстрировать своему народу.
Впоследствии Арахамия заметил, что президент Украины четко озвучил условия переговоров. Среди них:
- восстановление территориальной целостности;
- возмещение причиненного ущерба;
- а также наказание всех военных преступников и действенные гарантии, что это не повторится.
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