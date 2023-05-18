Как из Херсона: генерал в отставке сказал, можно ли заставить россиян бежать с оккупированных территорий

Часть украинской территории до сих пор находится под оккупацией российских террористов. Вооруженные Силы активно готовятся к конторнаступающим действиям, а враг строит оборонительные сооружения в надежде, что это его как-то спасет.

Украина может заставить врага выйти из оккупированных территорий, используя разные методы, в том числе и предыдущий опыт освобождения украинских регионов. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант ВСУ в отставке Игорь Романенко.

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Освобождение правого берега Херсона послужило примером добровольного ухода россиян с украинской земли, заметил военный эксперт.

ВСУ могут использовать разные методы

Благодаря блокированию россиян на территории Правобережья Херсонщины и нанесению мощных систематических ударов по объектам тамошней группировки, противник был вынужден вывести свои войска и заявить, чтобы они совершили очередной "жест доброй воли".

Прецедент есть, есть опыт, но военное дело требует все время новых подходов для решения поставленных задач. То есть есть опыт, мы, безусловно, его используем, но нужно также искать и новые элементы и они будут иметь место во время наступательных действий,

– резюмировал военный эксперт.

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