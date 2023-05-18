Україна може змусити ворога вийти з окупованих територій, використовуючи різні методи, зокрема і попередній досвід звільнення українських регіонів. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, генерал-лейтенант ЗСУ у відставці Ігор Романенко.

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Звільнення правого берега Херсона стало прикладом добровільного відходу росіян з української землі, зауважив військовий експерт.

ЗСУ можуть використати різні методи

Завдяки блокуванню росіян на території Правобережжя Херсонщини і завдаванню потужних систематичних ударів по об'єктах тамтешнього угруповання, противник був вимушений вивести свої війська і заявити, щоб вони зробили черговий "жест доброї волі".

Прецедент є, досвід є, але військова справа вимагає весь час нових підходів для вирішення поставлених завдань. Тобто є досвід, ми, безумовно, його використаємо, але потрібно також шукати і нові елементи і вони теж матимуть місце під час наступальних дій,

– резюмував військовий експерт.

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