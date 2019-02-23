"Убийственные скидки" и "божьи одуванчики": Минобороны РФ вновь запропагандилось
По случаю так называемого "дня защитника" российское Министерство обороны подготовило серию открыток, которыми прославляет российскую армию и делает ее едва ли не самой мирной в мире, хотя мы же знаем, что это не так.
Листовки в своем Twitter опубликовал пропагандистский журналист Александр Коц.
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Такая пропагандистская корреспонденция, в частности, содержит следующие надписи:
"Десант не Минздрав – предупреждать не будет";
"Моментальная доставка – убийственные скидки"
На открытке изображен самолет и проведена аналогия со сбросом бомб и промоцией логистических служб
"Божьи одуванчики"
Изображен российский десантник, так в России называют тихих и невинных людей, украинский аналог "Боже телятко".
"Ракетные войска – любая цель близка"
Заметим, что Минобороны РФ уже не впервые пользуется такими пропагандистскими методами. В частности, в конце декабря российское военное руководство выпустило календарь на 2019 год, который содержал подобные "крылатые фразы" на фоне военных и техники.
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