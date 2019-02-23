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      "Убийственные скидки" и "божьи одуванчики": Минобороны РФ вновь запропагандилось

      101 Читати новину українською
      Российская армия
      Российская армия / Соцсети

      По случаю так называемого "дня защитника" российское Министерство обороны подготовило серию открыток, которыми прославляет российскую армию и делает ее едва ли не самой мирной в мире, хотя мы же знаем, что это не так.

      Листовки в своем Twitter опубликовал пропагандистский журналист Александр Коц.

      Читайте также: Минобороны РФ, листовки, пропаганды, Россия, армия

      Такая пропагандистская корреспонденция, в частности, содержит следующие надписи:

      "Десант не Минздрав – предупреждать не будет";

      Міноборони РФ, листівки, пропаганди, Росія, армія

      "Моментальная доставка – убийственные скидки"

      Міноборони РФ, листівки, пропаганди, Росія, армія

      На открытке изображен самолет и проведена аналогия со сбросом бомб и промоцией логистических служб

      "Божьи одуванчики"

      Міноборони РФ, листівки, пропаганди, Росія, армія

      Изображен российский десантник, так в России называют тихих и невинных людей, украинский аналог "Боже телятко".

      "Ракетные войска – любая цель близка"

      Міноборони РФ, листівки, пропаганди, Росія, армія

      Заметим, что Минобороны РФ уже не впервые пользуется такими пропагандистскими методами. В частности, в конце декабря российское военное руководство выпустило календарь на 2019 год, который содержал подобные "крылатые фразы" на фоне военных и техники.

      Почему 23 февраля – не праздник: смотрите видео 

       

      23 февраля как день защитника отечества:
       
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      Теги: Новости России Новости Украины Российская пропаганда
      Источник: 24 канал
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