"Вбивчі скидки" та "божі одуванчики": Міноборони РФ знову запропагандилось
З нагоди так званого "дня захисника" російське Міністерство оборони підготувало серію листівок, якими, якими прославляє російську армію та робить її чи не найбільш мирною у світі, хоча ми ж знаємо, що це не так.
Листівки у своєму Twitter опублікував пропагандистський журналіст Олександр Коц.
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Така пропагандистська кореспонденція, зокрема, містить такі написи:
"Десант не МОЗ – попереджувати не буде";
"Моментальна доставка – убивчі скидки"
На листивці зображено літак і проведено аналогію зі скиданням бомб і промоцією логіститчних служб
"Божі одуванчики"
Зображено російського десантника, таким виразом у Росії називають тихих і безневинних людей, український аналог – "боже телятко".
"Ракетні війська – будь-яка ціль близька"
Зауважимо, що Міноборони РФ уже не вперше користується такими пропагандистськими методами. Зокрема, наприкінці грудня російське військове керівництво випустило календар на 2019 рік, який містив подібні "крилаті фрази" на тлі війкових і техніки.
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