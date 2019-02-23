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      "Вбивчі скидки" та "божі одуванчики": Міноборони РФ знову запропагандилось

      296 Читать новость на русском
      Російська армія
      Російська армія / Соцмережі

      З нагоди так званого "дня захисника" російське Міністерство оборони підготувало серію листівок, якими, якими прославляє російську армію та робить її чи не найбільш мирною у світі, хоча ми ж знаємо, що це не так.

      Листівки у своєму Twitter опублікував пропагандистський журналіст Олександр Коц.

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      Така пропагандистська кореспонденція, зокрема, містить такі написи:

      "Десант не МОЗ – попереджувати не буде";

      Міноборони РФ, листівки, пропаганди, Росія, армія

      "Моментальна доставка – убивчі скидки"

      Міноборони РФ, листівки, пропаганди, Росія, армія

      На листивці зображено літак і проведено аналогію зі скиданням бомб і промоцією логіститчних служб

      "Божі одуванчики"

      Міноборони РФ, листівки, пропаганди, Росія, армія

      Зображено російського десантника, таким виразом у Росії називають тихих і безневинних людей, український аналог – "боже телятко".

      "Ракетні війська – будь-яка ціль близька"

      Міноборони РФ, листівки, пропаганди, Росія, армія

      Зауважимо, що Міноборони РФ уже не вперше користується такими пропагандистськими методами. Зокрема, наприкінці грудня російське військове керівництво випустило календар на 2019 рік, який містив подібні "крилаті фрази" на тлі війкових і техніки.

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      Теги: Новини України Новини Росії Російська пропаганда
      Джерело: 24 канал
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