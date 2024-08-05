Имеет ли подозреваемый алиби и где был в момент убийства: новые заявления адвоката по делу Фарион

Вечером 5 августа Львовский апелляционный суд пересматривал меру пресечения подозреваемому в убийстве Ирины Фарион. Защитник Вячеслава Зинченко требовал перевести подозреваемого под домашний арест.

Сам Зинченко на судебном заседании не был, но присоединился через видеосвязь. Адвокат Игорь Сулима отметил, что его клиент не прибыл на заседание из соображений безопасности. Подробнее о том, как происходило заседание, рассказала журналистка 24 Канала Зоряна Казмырук.

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Что происходило в суде

Адвокат Игорь Сулима просил изменить подозреваемому в убийстве Ирины Фарион меру пресечения на домашний арест с ношением электронного браслета по месту жительства. Во время судебного заседания Сулима пытался убедить судей в том, что, мол, нет достаточных доказательств, что Ирину Фарион убил именно Вячеслав Зинченко.

Зато прокуроры заявили, что доказательств достаточно, хотя сбор еще продолжается. Также отметили, что содержание под стражей лишит следствие рисков, что Зинченко может повлиять на свидетелей или уничтожить те или иные доказательства.

Подозреваемому также давали слово во время судебного заседания. Однако Зинченко отметил, что комментариев у него нет.

В конце концов, рассмотрев апелляцию, Львовский апелляционный суд решил оставить меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

Отец не верит в вину сына

Напомним также, что правоохранители в урочище Голоско, в Шевченковском районе Львова, нашли дачный дом, в котором, вероятно, мог пересиживать подозреваемый. Адвокат в комментарии журналистам отметил, что найденные там вещи якобы не принадлежат его подзащитному. Однако это еще должны доказать во время следствия.

В то же время адвокат не ответил, имеет ли Зинченко алиби и где именно находился юноша в момент убийства языковеда.

Журналистам также удалось пообщаться с отцом подозреваемого – Федором Зинченко, военнослужащим ВСУ. Тот сказал, что сейчас ему дали отпуск, так ему удалось приехать во Львов на судебное заседание. Также он сообщил, что еще не общался с сыном после того, что случилось, однако в его вину не верит.

В уголовном производстве, согласно Уголовному процессуальному кодексу, должна быть доказана вина подозреваемого. Пока сторона обвинения не установила никаких фактов причастности моего сына к этому преступлению. Свидетели кого-то видели в шляпе, но что это именно Вячеслав Зинченко – никто из свидетелей не сказал,

– подчеркнул отец Зинченко.

Отметим, что на днях Галицкий районный суд Львова принял решение об аресте личных вещей Вячеслава Зинченко.