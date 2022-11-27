"Ненужный функционал для России": может ли Кремль реально "убрать" Лукашенко

Аналитики института Лансинга сообщают, что Владимир Путин отдал приказ ликвидировать Александра Лукашенко. Кремлевский диктатор преследует цель захватить контроль над Беларусью и дать приказ армии страны вступить в войну против нас.

Впрочем, руководить войском Москва может и сейчас, ведь недавно создали совместную так называемую российско-белорусскую региональную группировку. Лукашенко на это военное формирование не оказывает влияния. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Роман Свитан.

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Звоночек для Лукашенко

Военный эксперт отмечает, что смерть Владимира Макея говорит о том, что уже включились спецслужбы. "Любое министерство иностранных дел – это по большому счету резиденция комитета госбезопасности еще из Советского Союза, тем более, что в Беларуси это так и есть", – отмечает Свитан. Конечно, добавляет он, есть определенные течения, связанные с происходящим сейчас и в ОДКБ, и в Беларуси.

Я думаю, что смерть Макея – это первый звоночек по Лукашенко. Возможно, в такой подготовке есть доля правды. Может ли это быть информационная кампания, направленная на самого Лукашенко, чтобы он уж точно ходил ровным строем по плацу туда, куда скажет командующий российской армией,

– предполагает военный эксперт.

Что дает ликвидация белорусского диктатора

По словам Свитана, устранение Лукашенко может снять вопрос о государственности Беларуси как таковой. Сама система государственной власти в стране построена так, что отсутствие президента, пусть даже нелегитимного, говорит об отсутствии всей государственности этой территории. Поэтому Кремль может ввести ее в правовое поле российской конституции, акцентирует военный эксперт, как это было с Крымом, Донецком, Луганском, Херсоном и частью Запорожья.

Скорее всего, сейчас идет подготовка именно к такому движению – введению Беларуси в состав России. Здесь Лукашенко может мешать, ведь это ненужный функционал для российской конституции. Его могут действительно убрать,

– убежден Роман Свитан.

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