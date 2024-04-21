Убийство патрульного в Винницкой области: в машине полицейских был еще один человек
Источник:"Суспільне"
Появились новые детали жуткого убийства патрульного Максима Зарецкого в Винницкой области. В машине полицейских был третий человек –гражданский.
Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции в Винницкой области Зарина Маевская. Во время нападения на правоохранителей мужчина не пострадал.
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В машине патрульных находился гражданский мужчина
Пресс-секретарь отметила, что той ночью правоохранители выезжали на вызов о домашнем насилии. Сначала на нарушителя составили протокол. Он вступил в схватку с родственниками и на уговоры успокоиться не реагировал.
Однако этого хватило лишь на двадцать минут. К мужчине пришлось приехать снова и на этот раз забрать его в участок, чтобы взять показания и составить новый протокол.
Машину подозреваемых патрульные остановили по дороге в участок. После этого был смертельно ранен Максим Зарецкий, после нападения в больницу попал и его напарник.Обратите внимание! Вечером 20 апреля полиция сообщила, что нашла машину
Что известно об убийстве патрульного
- В ночь на 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области двое патрульных остановили машину, в которой были двое мужчин.
- На просьбу открыть ящики, которые были в машине, нападавшие открыли огонь. 20-летний Максим Зарецкий погиб на месте. Парень был единственным сыном в семье и учился в Национальной академии внутренних дел.
- Напарник Зарецкого – капитан Максим Шарапанский сейчас находится в больнице. Его жизни угрозы нет.
- Полиция быстро выяснила личности подозреваемых. По информации СМИ, это отец и сын, которые являются военнослужащими. Отец, вероятно, был за рулем, а стрелял именно сын.
- В ВСУ выразили соболезнования родным погибшего и пообещали способствовать расследованию.
- Ранее 28 бригада опровергла, что подозреваемые служат у них и попросили не распространять ложную информацию.
- Глава МВД Игорь Клименко отметил, что не имеет значения, в чем были одеты нападавшие и кто они, ведь этому преступлению оправданий не может быть.